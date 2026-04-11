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  • «Торино» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Торино» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 14:50
Торино
11.04.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Верона
6' Д. Симеоне 50' Ч. Казадеи
38' К. Боуи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Торино
1
Альберто Палеари
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
13
Никола Влашич
(К) АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Верона
1
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
63
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
18
Кирон Боуи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
99
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
4
Маттео Прати
ОП
61
Адриен Тамез
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
6
Николас Валентини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
16
Джифт Орбан
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Палеари
23
Коко
33
Обрадор
44
Исмайли
77
Эбосс
16
Хольмгрен-Педерсен
22
Казадеи
66
Гинейтис
13
Влашич
10
Адамс
18
Симеоне
3-2-4-1
1
Монтипо
2
Ойегоке
5
Эдмундссон
15
Нельссон
17
Бельгали
3
Фрезе
63
Гальярдини
24
Бернед
21
Харруи
11
Акпа Акпро
18
Боуи
33
Обрадор
34
Бираги
34
Бираги
33
Обрадор
77
Эбосс
3
Марипан
3
Марипан
77
Эбосс
23
Коко
35
Мариануччи
35
Мариануччи
23
Коко
66
Гинейтис
4
Прати
4
Прати
66
Гинейтис
10
Адамс
17
Куленович
17
Куленович
10
Адамс
24
Бернед
12
Брадарич
12
Брадарич
24
Бернед
5
Эдмундссон
6
Валентини
6
Валентини
5
Эдмундссон
3
Фрезе
25
Москера
25
Москера
3
Фрезе
17
Бельгали
9
Сарр
9
Сарр
17
Бельгали
21
Харруи
16
Орбан
16
Орбан
21
Харруи
Остались в запасе
Торино
Верона
99
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
20
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
99
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
20
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
Точно не сыграют
Закария Абухляль
ПВ
Нильс Нкунку
ЛЗ
Занос Савва
ПВ
Дуван Сапата
ЦФ
Верона
Точно не сыграют
Армель Белла Кочап
ЦЗ
Занди Ловрич
ЦП
Суат Сердар
ЦП
Томаш Суслов
ЦФ
Статистика матча Торино - Верона
1
4
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
17
Офсайды
2
1
Количество передач
358
396
Сейвы
3
0
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.7
-0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Вероны», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Верона»

«Торино» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Торино
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