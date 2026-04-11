11.04.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
3-2-2-1-2
1
Палеари
23
Коко
33
Обрадор
44
Исмайли
77
Эбосс
16
Хольмгрен-Педерсен
22
Казадеи
66
Гинейтис
13
Влашич
10
Адамс
18
Симеоне
3-2-4-1
1
Монтипо
2
Ойегоке
5
Эдмундссон
15
Нельссон
17
Бельгали
3
Фрезе
63
Гальярдини
24
Бернед
21
Харруи
11
Акпа Акпро
18
Боуи
33
Обрадор
34
Бираги
34
Бираги
33
Обрадор
77
Эбосс
3
Марипан
3
Марипан
77
Эбосс
23
Коко
35
Мариануччи
35
Мариануччи
23
Коко
66
Гинейтис
4
Прати
4
Прати
66
Гинейтис
10
Адамс
17
Куленович
17
Куленович
10
Адамс
24
Бернед
12
Брадарич
12
Брадарич
24
Бернед
5
Эдмундссон
6
Валентини
6
Валентини
5
Эдмундссон
3
Фрезе
25
Москера
25
Москера
3
Фрезе
17
Бельгали
9
Сарр
9
Сарр
17
Бельгали
21
Харруи
16
Орбан
16
Орбан
21
Харруи
Остались в запасе
Торино
Верона
99
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
20
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
99
Lapo Siviero
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
20
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
Точно не сыграют
Верона
Точно не сыграют
Статистика матча Торино - Верона
1
4
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
17
Офсайды
2
1
Количество передач
358
396
Сейвы
3
0
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.7
-0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Вероны», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»