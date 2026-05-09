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«Верона» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.60

09 мая 2026 8:15
Верона - Комо
10 мая 2026, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 36 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Комо» с форой (-1)
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10 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором идущая на предпоследнем месте «Верона» примет сенсацию сезона – «Комо». Хозяева отчаянно борются за спасение, но календарь безжалостен, а форма оставляет желать лучшего. Гости, напротив, проводят исторический сезон и всерьeз претендуют на попадание в еврокубки. Встреча обещает стать проверкой характера для обречeнной, но неуступчивой «Вероны».

«Верона»

Команда переживает затяжной кризис. Безвыигрышная серия в Серии А достигла 7 матчей. В последнем туре «Верона» сумела отобрать очки у «Ювентуса» (1:1), но до этого были нулевая ничья с «Лечче», поражения от «Милана» (0:1), «Торино» (1:2) и «Фиорентины» (0:1). Лучший бомбардир Гифт Орбан (7 голов в 29 матчах) не получает достаточной поддержки. Атака выглядит беспомощно – всего 2 забитых мяча в последних 5 играх (0,40 в среднем). В обороне дела обстоят чуть лучше – 5 пропущенных за тот же отрезок (1,00 в среднем), однако «Верона» пропускает в 10 из 12 последних встреч.

«Комо»

Ломбардийцы стали главным открытием чемпионата. После 35 туров команда набрала 62 очка и занимает 6-ю строчку, дающую право на еврокубки. Ничья с «Наполи» (0:0) в прошлом туре прервала серию из трeх поражений – от «Интера» (3:4) в чемпионате и (2:3) в Кубке, а также от «Сассуоло» (1:2). До этого «Комо» разобралось с «Дженоа» (2:0). Лучший снайпер Анастасиос Дувикас (15 голов в 41 матче) ведeт команду вперeд. В последних 5 играх забито 8 мячей (1,60 в среднем), но пропущено 9 (1,80). Гости играют смело и результативно, но оборона допускает много ошибок.

Факты о командах:

«Верона»

  • Без побед в 7 последних матчах Серии А
  • В среднем: 0,40 забито, 1,00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забила всего 2 гола в последних 5 турах
  • Пропускает в 10 из 12 последних встреч

«Комо»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних гостевых матчей Серии А
  • В среднем: 1,60 забито, 1,80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних очных матчах против «Вероны»
  • Пропускает в 6 из 7 последних выездных игр

История противостояний

  • «Комо» не проигрывает в 5 последних очных встречах
  • «Комо» забивает в 5 последних матчах против «Вероны»
  • «Верона» забивает в 4 последних очных матчах
  • Последняя встреча: победа «Комо» (3:1)

Прогноз на матч «Верона» – «Комо»

Несмотря на домашний статус, шансы «Вероны» выглядят призрачно. Команда катастрофически мало забивает и не побеждает на протяжении двух месяцев. «Комо» далеко не безупречно в обороне, что оставляет хозяевам надежду на гол, однако разница в классе и текущей форме слишком очевидна. Гости уверенно действуют на выезде и имеют превосходную статистику личных встреч. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Комо» в результативном матче, где «Верона» может ответить разве что одним голом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Комо» с форой (-1) – коэффициент 1.60
  • Обе забьют – да

1.60
Победа «Комо» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Комо Верона
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