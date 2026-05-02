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«Ювентус» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.65

02 мая 2026 12:40
Ювентус - Верона
03 мая 2026, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 35 тур
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1.65
Фора «Ювентуса» (-1,5)
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3 мая в 35-м туре Серии А сыграют «Ювентус» и «Верона». Матч в Турине начнется в 19:00 (мск).

«Ювентус»

Команда Лучано Спаллетти с 64 очками занимает 4-е место в Серии А. «Ювентус» не проигрывает с февраля, а за последние 7 матчей пропустил лишь 1 гол.

Последние результаты:

  • 26.04.26 «Милан» – «Ювентус» – 0:0;
  • 19.04.26 «Ювентус» – «Болонья» – 2:0;
  • 11.04.26 «Аталанта» – «Ювентус» – 0:1.

«Верона»

«Верона» набрала 19 очков и занимает предпоследнее место. У команды Паоло Дзанетти всего 3 победы и худшее нападение в лиге – 23 забитых мяча.

Предыдущие результаты:

  • 25.04.26 «Верона» – «Лечче» – 0:0;
  • 19.04.26 «Верона» – «Милан» – 0:1;
  • 11.04.26 «Торино» – «Верона» – 2:1.

Очные встречи

  • 20.09.25 «Верона» – «Ювентус» – 1:1;
  • 03.03.25 «Ювентус» – «Верона» – 2:0;
  • 26.08.24 «Верона» – «Ювентус» – 0:3.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Верона»

«Вероне» нужна только победа, чтобы сохранить теоретические шансы на выживание, но шансов на такой исход нет. «Старая Синьора» выглядит очень мощно, а «мастифы» в последних 6 турах набрали 1 очко и забили 1 гол. Бьянконери должны уверенно побеждать, отрываться от конкурентов в борьбе за топ-4 и официально отправлять «Верону» в Серию Б.

  • Прогноз – Ф1 (-1,5) с кф. 1.65.
  • Прогноз на точный счет – 3:0 с кф. 6.50.

1.65
Фора «Ювентуса» (-1,5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Верона Ювентус
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