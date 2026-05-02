Реклама 18+ | Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

3 мая в 35-м туре Серии А сыграют «Ювентус» и «Верона». Матч в Турине начнется в 19:00 (мск).

«Ювентус»

Команда Лучано Спаллетти с 64 очками занимает 4-е место в Серии А. «Ювентус» не проигрывает с февраля, а за последние 7 матчей пропустил лишь 1 гол.

Последние результаты:

26.04.26 «Милан» – «Ювентус» – 0:0;

19.04.26 «Ювентус» – «Болонья» – 2:0;

11.04.26 «Аталанта» – «Ювентус» – 0:1.

«Верона»

«Верона» набрала 19 очков и занимает предпоследнее место. У команды Паоло Дзанетти всего 3 победы и худшее нападение в лиге – 23 забитых мяча.

Предыдущие результаты:

25.04.26 «Верона» – «Лечче» – 0:0;

19.04.26 «Верона» – «Милан» – 0:1;

11.04.26 «Торино» – «Верона» – 2:1.

Очные встречи

20.09.25 «Верона» – «Ювентус» – 1:1;

03.03.25 «Ювентус» – «Верона» – 2:0;

26.08.24 «Верона» – «Ювентус» – 0:3.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Верона»

«Вероне» нужна только победа, чтобы сохранить теоретические шансы на выживание, но шансов на такой исход нет. «Старая Синьора» выглядит очень мощно, а «мастифы» в последних 6 турах набрали 1 очко и забили 1 гол. Бьянконери должны уверенно побеждать, отрываться от конкурентов в борьбе за топ-4 и официально отправлять «Верону» в Серию Б.