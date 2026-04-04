04.04.2026, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
3-2-3-2
1
Монтипо
2
Ойегоке
15
Нельссон
5
Эдмундссон
3
Фрезе
17
Бельгали
11
Акпа Акпро
63
Гальярдини
24
Бернед
16
Орбан
18
Боуи
4-2-3-1
43
Де Хеа
6
Раньери
15
Комуццо
3
Понграчич
21
Госенс
80
Фаббиан
27
Ндур
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
17
Харрисон
20
Кен
2
Ойегоке
12
Брадарич
12
Брадарич
2
Ойегоке
24
Бернед
10
Суслов
10
Суслов
24
Бернед
16
Орбан
9
Сарр
9
Сарр
16
Орбан
15
Нельссон
25
Москера
25
Москера
15
Нельссон
21
Госенс
62
Бальбо
62
Бальбо
21
Госенс
15
Комуццо
23
23
15
Комуццо
20
Кен
22
Фаццини
22
Фаццини
20
Кен
44
Фаджоли
4
Брешианини
4
Брешианини
44
Фаджоли
80
Фаббиан
91
Пикколи
91
Пикколи
80
Фаббиан
Остались в запасе
Верона
Фиорентина
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
6
Николас Валентини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
6
Николас Валентини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
41
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Паоло Ваноли
Верона
Точно не сыграют
Статистика матча Верона - Фиорентина
3
1
1
1
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
15
7
Офсайды
1
0
Количество передач
397
431
Сейвы
0
8
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.36
xGP (предотвращенные голы)
1.02
1.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Фиорентины», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»