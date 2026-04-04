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  • «Верона» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Верона» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 17:50
Верона
04.04.2026, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
82' Н. Фаджоли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Верона
1
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
63
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
18
Кирон Боуи
ЦФ
16
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
17
Джек Харрисон
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
6
Николас Валентини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
41
Исаак Томич
ЦФ
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
62
Луис Бальбо
ЛЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
22
Якопо Фаццини
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
64
Lapo Deli
ЦП
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
3-2-3-2
1
Монтипо
2
Ойегоке
15
Нельссон
5
Эдмундссон
3
Фрезе
17
Бельгали
11
Акпа Акпро
63
Гальярдини
24
Бернед
16
Орбан
18
Боуи
4-2-3-1
43
Де Хеа
6
Раньери
15
Комуццо
3
Понграчич
21
Госенс
80
Фаббиан
27
Ндур
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
17
Харрисон
20
Кен
2
Ойегоке
12
Брадарич
12
Брадарич
2
Ойегоке
24
Бернед
10
Суслов
10
Суслов
24
Бернед
16
Орбан
9
Сарр
9
Сарр
16
Орбан
15
Нельссон
25
Москера
25
Москера
15
Нельссон
21
Госенс
62
Бальбо
62
Бальбо
21
Госенс
15
Комуццо
23
23
15
Комуццо
20
Кен
22
Фаццини
22
Фаццини
20
Кен
44
Фаджоли
4
Брешианини
4
Брешианини
44
Фаджоли
80
Фаббиан
91
Пикколи
91
Пикколи
80
Фаббиан
Остались в запасе
Верона
Фиорентина
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
6
Николас Валентини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
41
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
6
Николас Валентини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
36
Шейх Ниасс
ЦП
41
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Паоло Ваноли
Верона
Точно не сыграют
Армель Белла Кочап
ЦЗ
Занди Ловрич
ЦП
Суат Сердар
ЦП
Фиорентина
Точно не сыграют
Додо
ПЗ
Никколо Фортини
ЛЗ
Тарик Лэмпти
ПЗ
Роландо Мандрагора
ОП
Фабиано Паризи
ЛЗ
Манор Соломон
ЛВ
Статистика матча Верона - Фиорентина
3
1
1
1
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
15
7
Офсайды
1
0
Количество передач
397
431
Сейвы
0
8
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.36
xGP (предотвращенные голы)
1.02
1.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Фиорентины», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Фиорентина»

«Верона» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Верона
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