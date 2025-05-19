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Тикнизян: «Чувствую себя последним говном»

Вчера, 23:23
2

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян разочарован своим положением в московском клубе.

«Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Благодарен «Локомотиву», главному тренеру. Но сегодня я даже не игрок ротации.

Я понимаю ситуацию и принимаю ее с достоинством. После сезона будет диалог, который я сам попрошу у руководства. Буду просить, чтобы меня отпустили.

К сожалению, за четыре года я ничего не выиграл. Тяжело молчать целый год. Обидно, когда за человека ты готов был лечь костьми, а в итоге оказался изгоем.

Вы хотите спросить о новостях из Европы. Мне смешно это читать, особенно когда ты не играешь. Я себя чувствую говном.

Можно работать, но без игровой практики – ты мертвый футболист. Никаких обид, но нужно идти дальше», – сказал Тикнизян.

  • В этом сезоне левый фулбек забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • Сообщалось, что Тикнизяном интересуются «Верона», «Севилья» и «Жирона».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
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Комментарии (2)
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Чехов на Садовой
1747686851
А какого ты столько времени там сидел? Бабки? Значит точно ГАМНО.
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DOCTOR PENALTY
1747687998
Нашёл на бильярдном столе яму с говном и утонул в ней. """"
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