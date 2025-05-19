Тикнизян: «Чувствую себя последним говном»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян разочарован своим положением в московском клубе.
«Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Благодарен «Локомотиву», главному тренеру. Но сегодня я даже не игрок ротации.
Я понимаю ситуацию и принимаю ее с достоинством. После сезона будет диалог, который я сам попрошу у руководства. Буду просить, чтобы меня отпустили.
К сожалению, за четыре года я ничего не выиграл. Тяжело молчать целый год. Обидно, когда за человека ты готов был лечь костьми, а в итоге оказался изгоем.
Вы хотите спросить о новостях из Европы. Мне смешно это читать, особенно когда ты не играешь. Я себя чувствую говном.
Можно работать, но без игровой практики – ты мертвый футболист. Никаких обид, но нужно идти дальше», – сказал Тикнизян.
- В этом сезоне левый фулбек забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- Сообщалось, что Тикнизяном интересуются «Верона», «Севилья» и «Жирона».