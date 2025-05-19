Тикнизян: «Чувствую себя последним говном»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян разочарован своим положением в московском клубе.

«Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Благодарен «Локомотиву», главному тренеру. Но сегодня я даже не игрок ротации.

Я понимаю ситуацию и принимаю ее с достоинством. После сезона будет диалог, который я сам попрошу у руководства. Буду просить, чтобы меня отпустили.

К сожалению, за четыре года я ничего не выиграл. Тяжело молчать целый год. Обидно, когда за человека ты готов был лечь костьми, а в итоге оказался изгоем.

Вы хотите спросить о новостях из Европы. Мне смешно это читать, особенно когда ты не играешь. Я себя чувствую говном.

Можно работать, но без игровой практики – ты мертвый футболист. Никаких обид, но нужно идти дальше», – сказал Тикнизян.