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    Корниленко назвал три лучших клуба РПЛ

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко назвал лучшие команды этого сезона РПЛ.

    «Зенит» впечатляет. С тем же ЦСКА мы в первом тайме на равных играли, имели больше моментов и даже владели небольшим преимуществом. Второй, правда, провели хуже.

    По организации игры я бы выделил сейчас в РПЛ «Зенит», ЦСКА и «Ростов». «Спартак»? Говорю о том, что мне бросилось в глаза. Эти три клуба выглядят максимально организованно», — сказал Корниленко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +156

      Теркчанин 1 час назад

      в ЦСКА полкоманды это Федотов,вот что делает хороший тренер с людьми,то бишь, с игроками,тоже самое можно сказать и о Ростове,ну а Зенит по моему на бразильцах выезжает,Семак конечно,тоже нормальный тренер,но вышеназванные все таки лучше

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      Рейтинг: +11486

      Алексей З 1 час назад

      Сколько людей столько и мнений.
      Посмотрел на таблицу и жахнул.
      Кстати выбирать-то особо не из чего. Вместо Ростова , на любителя, Краснодар или Спартак. Всё !.

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