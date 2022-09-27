Корниленко назвал три лучших клуба РПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко назвал лучшие команды этого сезона РПЛ.

«Зенит» впечатляет. С тем же ЦСКА мы в первом тайме на равных играли, имели больше моментов и даже владели небольшим преимуществом. Второй, правда, провели хуже.

По организации игры я бы выделил сейчас в РПЛ «Зенит», ЦСКА и «Ростов». «Спартак»? Говорю о том, что мне бросилось в глаза. Эти три клуба выглядят максимально организованно», — сказал Корниленко.