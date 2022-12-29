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    Корниленко оценил перспективы Пиняева перейти в европейский клуб

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о Сергее Пиняеве.

    • 18-летний футболист накануне перешел из самарского клуба в «Локомотив».
    • За 1,5 сезона в «Крыльях» он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.

    – Чего ждeте от Сергея в будущем? Спрашивал ли он вас, как экс-игрока «Блэкпула», об Англии?

    – Да, и об Англии мы с ним разговаривали, у него есть мечта поиграть в Европе. Все зависит от ежедневной работы и отношения к себе как в тренировочном процессе, так и вне его. Здесь всe полностью будет зависеть от Сергея.

    – Пиняев приедет в Самару лично попрощаться с болельщиками. Часто ли вам доводилось такое видеть и о чeм это говорит?

    – Я часто вижу, что в Европе созывают даже специальные пресс-конференции, в том числе перед переходом в новый клуб. Считаю, это нормально. Если у Сергея появилось такое желание, клуб это только приветствует.

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    Источник: Metaratings

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