Корниленко высказался о проблеме Fan ID в российском футболе

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сожалеет, что на матчи стало ходить меньше болельщиков после введения Fan ID.

«Футбол – в первую очередь для болельщиков. Нам сильно не хватает их на играх. И я понимаю их позицию», – сказал Корниленко.