Корниленко высказался о проблеме Fan ID в российском футболе

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сожалеет, что на матчи стало ходить меньше болельщиков после введения Fan ID.
«Футбол – в первую очередь для болельщиков. Нам сильно не хватает их на играх. И я понимаю их позицию», – сказал Корниленко.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «Чемпионат»