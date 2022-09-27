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    Корниленко высказался о проблеме Fan ID в российском футболе

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сожалеет, что на матчи стало ходить меньше болельщиков после введения Fan ID.

    «Футбол – в первую очередь для болельщиков. Нам сильно не хватает их на играх. И я понимаю их позицию», – сказал Корниленко.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4945

      Enter2006 2 часа назад

      Теперь "Армия ID" всех волнует. Аккуратнее на улицах.

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