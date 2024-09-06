В «Крыльях» высказались о наличии у «Зенита» приоритетного права выкупа Сергеева

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию, что «Зенит» обладает приоритетным правом выкупа нападающего Ивана Сергеева.
«Информация о приоритетном праве выкупа Сергеева «Зенитом» не соответствует действительности», – сказал Корниленко.
- Ранее Metaratings.ru сообщил, что у петербургского клуба есть приоритетное право покупки Сергеева по цене продажи форварда в самарскую команду.
- О переходе 29-летнего форвард в «Крылья Советов» было объявлено 5 сентября.
- Соглашение игрока с самарцами рассчитано на три года.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера Сергеева составила 2 миллиона евро.