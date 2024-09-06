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    • В «Крыльях» высказались о наличии у «Зенита» приоритетного права выкупа Сергеева

    В «Крыльях» высказались о наличии у «Зенита» приоритетного права выкупа Сергеева

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию, что «Зенит» обладает приоритетным правом выкупа нападающего Ивана Сергеева.

    «Информация о приоритетном праве выкупа Сергеева «Зенитом» не соответствует действительности», – сказал Корниленко.

    • Ранее Metaratings.ru сообщил, что у петербургского клуба есть приоритетное право покупки Сергеева по цене продажи форварда в самарскую команду.
    • О переходе 29-летнего форвард в «Крылья Советов» было объявлено 5 сентября.
    • Соглашение игрока с самарцами рассчитано на три года.
    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Сергеева составила 2 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.09.2024 11:22
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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1725613700
    Да не выкупит его Зенит где до хрена бразильцев сильнее его.
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