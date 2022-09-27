Корниленко: «Ходили с Цыпченко в церковь. После этого он забил «Зениту»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко вспомнил, как сходил в церковь с нападающим самарского клуба Дмитрием Цыпченко.

– Расскажите, как с Цыпченко в церковь ходили.

– Если честно, не хотелось, чтобы эта история оказалась в прессе, но раз уже тогда появилось… Да, это правда. Мы с Димой достаточно много общаемся, и я видел его переживания из-за того, что долго не может забить.

Как бывший нападающий знаю, что это такое. Моменты-то практически в каждой игре были – просто не мог их реализовать.

Как-то разговаривали после тренировки, и я предложил: «Дим, а давай в церковь сходим». Совершенно спонтанная идея. Мы прошлись по городу, поговорили, а потом зашли в ближайший храм.

– И сразу после этого он забил «Зениту»?

– Ну не сразу, через несколько игр, но забил. Уверен, что этот гол поможет ему в психологическом отношении.