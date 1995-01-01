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    Корниленко: «Зиньковский будет игроком сборной России, просто нужно больше стабильности»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал невызов полузащитника Антона Зиньковского в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Конечно, мы немного расстроились из-за того, что Антон не попал в окончательный список, но мы изначально понимали, что в какой-то мере для него это был аванс. В то же время надеялись, что попадет.

    Поэтому я думаю, что у него в любом случае все впереди, все получится. Если он будет так играть, как в последнем матче (1:2 с «Зенитом» – прим. «Бомбардира»), то непременно окажется в основном списке и будет играть за сборную России.

    Антон действительно теперь понимает, что за ним следят, что он на карандаше у главного тренера сборной, и действительно этого заслуживает.

    Парень взрослый, все понимает, в том числе и то, что нет разницы, сколько игроку лет, никаких предпочтений, если даже Денис Глушаков, показывая хорошую игру в клубе, вызывается в сборную.

    Поэтому я уверен в Антоне, мы знаем, что он может, просто нужно больше стабильности, и он будет игроком сборной России», – сказал Корниленко.

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Зиньковский в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: ТАСС

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