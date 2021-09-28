Зиньковский – об исключении из заявки сборной: «Расстроился чуть-чуть, но это выбор тренера»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной России для подготовки к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022.

– Общались с Валерием Карпиным по этому поводу?

– С Карпиным не общался. Узнал только сейчас. Расстроился чуть-чуть. Но надо работать дальше, стараться попасть в сборную.

– У вас есть понимание, почему не попали?

– Понимания нет. Но это выбор тренера. Его нужно принимать. Надо забивать голы дальше. Если что-то, не дай бог, случится, кто-то получит травму, меня могут вызвать. Или уже будут шансы попасть на следующий сбор.

– Главное, что не теряете надежды дебютировать.

– Конечно. Хочется попасть в сборную. Для начала это надо сделать. Потом можно будет думать о дебюте.

– Вам понятно, почему вам не объяснили решение?

– Ничего страшного в этом нет. Если что, со мной свяжутся.