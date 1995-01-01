Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Зиньковский – об исключении из заявки сборной: «Расстроился чуть-чуть, но это выбор тренера»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной России для подготовки к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022.

    – Общались с Валерием Карпиным по этому поводу?

    – С Карпиным не общался. Узнал только сейчас. Расстроился чуть-чуть. Но надо работать дальше, стараться попасть в сборную.

    – У вас есть понимание, почему не попали?

    – Понимания нет. Но это выбор тренера. Его нужно принимать. Надо забивать голы дальше. Если что-то, не дай бог, случится, кто-то получит травму, меня могут вызвать. Или уже будут шансы попасть на следующий сбор.

    – Главное, что не теряете надежды дебютировать.

    – Конечно. Хочется попасть в сборную. Для начала это надо сделать. Потом можно будет думать о дебюте.

    – Вам понятно, почему вам не объяснили решение?

    – Ничего страшного в этом нет. Если что, со мной свяжутся.

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Зиньковский в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:31
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8119

      playsh 20 минут назад

      Антоха,в этом отборе обязательно за сборную на поле выйдешь,даже не переживай.
      Удачи.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89713
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru