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  • Сафонов, Терехов, Глушаков и Агаларов – в итоговом составе сборной России на матчи со Словакией и Словенией

Сафонов, Терехов, Глушаков и Агаларов – в итоговом составе сборной России на матчи со Словакией и Словенией

27 сентября 2021, 22:24
14

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал окончательную заявку команды на ближайшие игры отбора ЧМ-2022.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Динамо»);

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).

  • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
  • Команда Карпина идет на 2-м месте в отборочной группе, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия Словения Кудряшов Федор Глушаков Денис Смолов Федор Заболотный Антон Терехов Сергей Джикия Георгий Миранчук Алексей Головин Александр Сафонов Матвей Дивеев Игорь Агаларов Гамид Захарян Арсен Карпин Валерий
Комментарии (14)
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Edward52
1632771233
А где же Захарян?
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urh5fg1ftd
1632771239
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insider_retro
1632772770
Нападение - взрыв мозга и разрыв аорты :) Смолова вся Европа знает, а вот Агаларов, шустрый как Инсинье, может запутать тактиков и стратегов :) Больше голов в чужие ворота и растоптать Марибор!
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Slavan62
1632773168
11 будут играть, а остальные как спарринг партнеры. Это конец начала
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NewLife
1632775283
Я бы предпочел Зиньковского Ионову.
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Томик
1632782569
Видел недавно Агаларова на поле. Ему один дешевый рыжий бельгиец и пукнуть не дал даже.
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Oldtrafford83
1632806263
Для чего тут Кудряш???
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Добрый Бобер
1632810195
Ну, посмотрим...
Ответить
jek718875
1632820165
Извините я только что проснулся:а где И.АКЕНФЕЕВ?(всё равно играть будет М.ГИЛЕРМЕ)можно и Р.ДАСАЕВА и В.ПИЛЬГУЯ взять
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