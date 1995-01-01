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    Сафонов, Терехов, Глушаков и Агаларов – в итоговом составе сборной России на матчи со Словакией и Словенией

    Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал окончательную заявку команды на ближайшие игры отбора ЧМ-2022.

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»);

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»);

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Динамо»);

    Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Команда Карпина идет на 2-м месте в отборочной группе, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +67641

      insider_retro 19 секунд назад

      Нападение - взрыв мозга и разрыв аорты :)
      Смолова вся Европа знает, а вот Агаларов, шустрый как Инсинье, может запутать тактиков и стратегов :) Больше голов в чужие ворота и растоптать Марибор!

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      Рейтинг: +27

      Gasanov Хачик 25 минут назад

      Впирёт ГАМИД!!

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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +169

      Edward52 25 минут назад

      А где же Захарян?

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      Рейтинг: +8109

      playsh > Edward52 15 минут назад

      Очки протрите,уважаемый...
      Сладкая парочка вместе с Фоминым.

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      Рейтинг: +5001

      maygli > Edward52 14 минут назад

      Захарян есть.

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      Рейтинг: +1915

      Semushkin Roman Valerievi 27 минут назад

      А где Зиньковский? Единственный игрок РПЛ с паспортом, который не путается в своем дриблинге. Соболев благодаря нему уехал в Спартак . Парень накручивал соперника, вырезал , тот подставлял только свою кочергу да и все. Где он? А так без вопросов состав. Главное рукаку нэма-)

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