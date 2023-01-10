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    В «Крыльях» ответили на вопрос об отступных за Сычевого для «Зенита»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию об отступных за нападающего Владимира Сычевого.

    • Сообщалось, что «Зенит» может приобрести форварда за 200 миллионов рублей.
    • Для остальных клубов выкуп игрока обойдется в 1 миллиард.

    «Не совсем правильно раскрывать условия личного контракта, но информация не совсем верна.

    Сычевой может помочь «Крыльям» в этом году? Сычевой на данный момент игрок сборной и входит в число лучших бомбардиров чемпионата.

    Пускай спокойно готовиться ко второй части чемпионата. Надеемся, что она будет не менее результативно», — сказал Корниленко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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