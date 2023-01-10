В «Крыльях» ответили на вопрос об отступных за Сычевого для «Зенита»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию об отступных за нападающего Владимира Сычевого.

Сообщалось, что «Зенит» может приобрести форварда за 200 миллионов рублей.

Для остальных клубов выкуп игрока обойдется в 1 миллиард.

«Не совсем правильно раскрывать условия личного контракта, но информация не совсем верна.

Сычевой может помочь «Крыльям» в этом году? Сычевой на данный момент игрок сборной и входит в число лучших бомбардиров чемпионата.

Пускай спокойно готовиться ко второй части чемпионата. Надеемся, что она будет не менее результативно», – сказал Корниленко.

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