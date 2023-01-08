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  • В контракте Сычевого с «Крыльями» прописаны отступные. Для «Зенита» они в пять раз меньше, чем для остальных клубов

В контракте Сычевого с «Крыльями» прописаны отступные. Для «Зенита» они в пять раз меньше, чем для остальных клубов

8 января 2023, 09:05
14

Стали известны подробности контракта форварда «Крыльев Советов» Владимира Сычевого. Он куплен в декабре у «Оренбурга».

В соглашении прописана сумма отступных. Для «Зенита» она составляет 200 миллионов рублей, для любого другого клуба – миллиард.

«В первые полтора сезона Сычевой не может перейти в другой клуб, так как опция выкупа в этот период не действует», – добавил источник.

  • «Крылья Советов» заплатили за Сычевого 100 миллионов рублей.
  • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
  • Для игрока это дебютный сезон в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Писарский Владимир
Комментарии (14)
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ScarlettOgusania
1673159243
И кому этот Писарский сдался за лярд?)
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eugen-han
1673163981
Для Крыльев и Зенита Писарский - это Сергеев 2.0, не проект, но очень похожая ситуация.
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НикКин
1673165367
Вся сущность наших футболистов и всего нашего футбола продажный вид спорта
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Вомбат
1673173939
Очередная серия сериала "Бред про Зенит". Как пояснил агент игрока, такой контракт - с отсроченными отступными - невозможен, он не имел бы юридической силы, согласно правилам ФИФА. Выгонят Россию из ФИФА - такое будет возможно. Но только в будущей, полностью изолированной России. В нынешней пока нет.
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Ill Ich
1673184113
Неназванный источник распространяет сплетни - типичная картина. Считаю, что узкий круг подписантов контракта вовсе не заинтересован в том, чтобы о подробностях звонили на каждом углу. Это нужно только тем, кто хочет создать негативный информационный фон вокруг цели (цель определяет заказчик). Удивляет, что очень многие принимают ложную информацию за истину, реагируют на наживку медиапровокаторв.
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ААМ
1673190296
Вранье - хлеб болел СПАМа
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