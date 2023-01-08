В контракте Сычевого с «Крыльями» прописаны отступные. Для «Зенита» они в пять раз меньше, чем для остальных клубов

Стали известны подробности контракта форварда «Крыльев Советов» Владимира Сычевого. Он куплен в декабре у «Оренбурга».

В соглашении прописана сумма отступных. Для «Зенита» она составляет 200 миллионов рублей, для любого другого клуба – миллиард.

«В первые полтора сезона Сычевой не может перейти в другой клуб, так как опция выкупа в этот период не действует», – добавил источник.

«Крылья Советов» заплатили за Сычевого 100 миллионов рублей.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

Для игрока это дебютный сезон в РПЛ.

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