В контракте Сычевого с «Крыльями» прописаны отступные. Для «Зенита» они в пять раз меньше, чем для остальных клубов

И еще ДЮКОВ и вся его камарилья будет трепаться о единстве правил для всех)
Перевешать бы всю эту банду, превратившую футбол в кормушку для себя и своих родственничков)
Стали известны подробности контракта форварда «Крыльев Советов» Владимира Сычевого. Он куплен в декабре у «Оренбурга».
В соглашении прописана сумма отступных. Для «Зенита» она составляет 200 миллионов рублей, для любого другого клуба – миллиард.
«В первые полтора сезона Сычевой не может перейти в другой клуб, так как опция выкупа в этот период не действует», – добавил источник.
- «Крылья Советов» заплатили за Сычевого 100 миллионов рублей.
- Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
- Для игрока это дебютный сезон в РПЛ.
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