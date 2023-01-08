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    В контракте Сычевого с «Крыльями» прописаны отступные. Для «Зенита» они в пять раз меньше, чем для остальных клубов

    Стали известны подробности контракта форварда «Крыльев Советов» Владимира Сычевого. Он куплен в декабре у «Оренбурга».

    В соглашении прописана сумма отступных. Для «Зенита» она составляет 200 миллионов рублей, для любого другого клуба – миллиард.

    «В первые полтора сезона Сычевой не может перейти в другой клуб, так как опция выкупа в этот период не действует», – добавил источник.

    • «Крылья Советов» заплатили за Сычевого 100 миллионов рублей.
    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
    • Для игрока это дебютный сезон в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +486

      rac531 4 минуты назад

      И еще ДЮКОВ и вся его камарилья будет трепаться о единстве правил для всех)
      Перевешать бы всю эту банду, превратившую футбол в кормушку для себя и своих родственничков)

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      Рейтинг: +1087

      ScarlettOgusania 31 минуту назад

      И кому этот Писарский сдался за лярд?)

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