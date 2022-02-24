Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Директор «Крыльев» Корниленко: «Пока нам не говорили о переносе матча с «Ростовом»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном переносе матча 19-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Ждем официальную информацию. Пока нам ничего не говорили о переносе матча с «Ростовом», – сказал Корниленко.

    • Игра запланирована на 27 февраля.
    • Из-за военной операции на Украине ростовский аэропорт приостановил работу до 2 марта.

    РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

    РПЛ перенесет матчи «Краснодар» – «Локомотив» и «Ростов» – «Крылья Советов» (Сергей Ильев)

    Матчи «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив» могут перенести из-за военной операции на Украине

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2022 10:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru