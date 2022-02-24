Директор «Крыльев» Корниленко: «Пока нам не говорили о переносе матча с «Ростовом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном переносе матча 19-го тура РПЛ против «Ростова».
«Ждем официальную информацию. Пока нам ничего не говорили о переносе матча с «Ростовом», – сказал Корниленко.
- Игра запланирована на 27 февраля.
- Из-за военной операции на Украине ростовский аэропорт приостановил работу до 2 марта.
РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»
РПЛ перенесет матчи «Краснодар» – «Локомотив» и «Ростов» – «Крылья Советов» (Сергей Ильев)
Матчи «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив» могут перенести из-за военной операции на Украине