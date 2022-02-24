Директор «Крыльев» Корниленко: «Пока нам не говорили о переносе матча с «Ростовом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном переносе матча 19-го тура РПЛ против «Ростова».

«Ждем официальную информацию. Пока нам ничего не говорили о переносе матча с «Ростовом», – сказал Корниленко.

Игра запланирована на 27 февраля.

Из-за военной операции на Украине ростовский аэропорт приостановил работу до 2 марта.

РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

РПЛ перенесет матчи «Краснодар» – «Локомотив» и «Ростов» – «Крылья Советов» (Сергей Ильев)

Матчи «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив» могут перенести из-за военной операции на Украине