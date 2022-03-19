Корниленко – о совместном чемпионате России и Белоруссии: «Идея неплохая, но пока такое сложно представляется»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об идее объединить чемпионаты России и Белоруссии.

– Сейчас обсуждаются разные варианты изменений в чемпионате. Вы за расширение лиги?

– Я за то, чтобы календарь был насыщенным и в чемпионате не было больших пауз.

– Что думаете про совместный чемпионат России и Белоруссии?

– Клубам из Белоруссии сейчас разрешено играть в еврокубках, но если они перейдут к нам, то не понимаю, как это будет выглядеть.

Сама по себе идея неплохая, географически тоже реализуемо: до Минска, например, из Москвы лететь около часа. Но пока такое сложно представляется.

Российские клубы отстранили от участия в международных соревнованиях.

В РПЛ обсуждается возможное увеличение числа команд в лиге с 16 до 18.

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