Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. ФНЛ 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Лига Европы 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008