Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Корниленко - статистика

Завершил карьеру
14 июня 1983 (43), Витебск
#12 | Нападающий
186 см | 90 кг
Беларусь
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0 : 1
15.05.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Крылья Советов
6 : 0
08.05.2021
Краснодар-2
82' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2 : 2
24.04.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
0 : 1
12.04.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0 : 1
28.03.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2 : 0
24.03.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо Бр
0 : 2
20.03.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3 : 1
14.03.2021
Иртыш
Был в запасе
Главные новости
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент сообщил подробности сложных переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
3
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
5
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
6
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
1
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
5
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+