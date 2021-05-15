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Сергей Корниленко
Статистика
Сергей Корниленко - статистика
Завершил карьеру
14 июня 1983 (43), Витебск
#12 | Нападающий
186 см | 90 кг
Беларусь
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. ФНЛ 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Лига Европы 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0 : 1
15.05.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Крылья Советов
6 : 0
08.05.2021
Краснодар-2
82' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2 : 2
24.04.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
0 : 1
12.04.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0 : 1
28.03.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2 : 0
24.03.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо Бр
0 : 2
20.03.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3 : 1
14.03.2021
Иртыш
Был в запасе
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