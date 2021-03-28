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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Крылья Советов
Алания - Крылья Советов: обзор матча 28 марта 2021
Алания
28.03.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
65'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Крылья Советов
90'
+2
Замена
В. Тюрин
️️️️
И. Сергеев
85'
Замена
Е. Голенков
️️️️
А. Зиньковский
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Хабалов
80'
75'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Д. Якуба
65'
ГОЛ! 0:1!
И. Сергеев
Замена
И. Машуков
️️️️
Х. Хосонов
63'
61'
Желтая карточка
А. Зиньковский
Замена
А. Бутаев
️️️️
С. Качмазов
55'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
В. Хубулов
52'
46'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Р. Алвеш
Желтая карточка
С. Качмазов
43'
28'
Желтая карточка
Н. Чернов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Содик Рашид
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
20
Сослан Засеев
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
3-2-1-3-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Кочиев
30
Шавлохов
21
Кокоев
8
Хугаев
80
Хосонов
15
Хабалов
97
Магомедов
8
Хубулов
99
Гиоргобиани
4-2-3-1
1
Овсянников
4
Горшков
3
Солдатенков
23
Чернов
2
Полуяхтов
8
Витюгов
8
Якуба
29
Ежов
16
Алвеш
77
Зиньковский
33
Сергеев
4
Качмазов
19
Бутаев
19
Бутаев
4
Качмазов
8
Хубулов
10
Кобесов
10
Кобесов
8
Хубулов
15
Хабалов
88
Кобесов
88
Кобесов
15
Хабалов
80
Хосонов
14
Машуков
14
Машуков
80
Хосонов
8
Якуба
9
Сарвели
9
Сарвели
8
Якуба
33
Сергеев
13
Тюрин
13
Тюрин
33
Сергеев
16
Алвеш
10
Цыпченко
10
Цыпченко
16
Алвеш
77
Зиньковский
69
Голенков
69
Голенков
77
Зиньковский
Остались в запасе
Алания
Крылья Советов
99
Руслан Суанов
ЦФ
12
Содик Рашид
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
7
Батраз Гурциев
ПВ
20
Сослан Засеев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
23
Георгий Натабашвили
ВР
Главный тренер
Спартак Гогниев
39
Евгений Фролов
ВР
12
Сергей Корниленко
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
99
Руслан Суанов
ЦФ
12
Содик Рашид
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
7
Батраз Гурциев
ПВ
20
Сослан Засеев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
23
Георгий Натабашвили
ВР
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
12
Сергей Корниленко
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Алания - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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