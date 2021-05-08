Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Краснодар-2
Крылья Советов - Краснодар-2: обзор матча 08 мая 2021
Крылья Советов
08.05.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 41 тур
6 : 0
Завершен
Краснодар-2
9'
О. Исаенко (АГ)
42'
Ю. Горшков
45'
В. Сарвели
65'
Д. Корнюшин (АГ)
81'
И. Сергеев
84'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Краснодар-2
ГОЛ! 6:0!
С. Корниленко
84'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Д. Ефремов
82'
ГОЛ! 5:0!
И. Сергеев
81'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
А. Солдатенков
69'
66'
Замена
Р. Симонов
️️️️
Л. Сабуа
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Д. Корнюшин
65'
59'
Замена
А. Текучев
️️️️
И. Воротников
58'
Замена
С. Петерсон
️️️️
Р. Апеков
Замена
Р. Ежов
️️️️
А. Зиньковский
56'
Желтая карточка
А. Зиньковский
55'
Замена
И. Сергеев
️️️️
В. Сарвели
55'
Замена
Д. Якуба
️️️️
Ю. Горшков
52'
ГОЛ! 3:0!
В. Сарвели
45'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Горшков
42'
Желтая карточка
С. Хади
26'
Пенальти не реализован!
А. Зиньковский
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
О. Исаенко
9'
8'
Желтая карточка
Э. Сперцян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
81
Леон Сабуа
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
4
Герман Основ
ЛЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
18
Сергей Петерсон
ОП
11
Роман Симонов
АП
3-3-2-2
1
Овсянников
35
Прищепа
3
Солдатенков
23
Чернов
4
Горшков
7
Хади
2
Полуяхтов
77
Зиньковский
22
Ефремов
69
Голенков
9
Сарвели
3-2-1-2-2
1
Агкацев
44
Корнюшин
44
Исаенко
4
Бородин
2
Пелих
24
Ивашин
15
Мацукатов
8
Сперцян
20
Воротников
90
Кутовой
81
Сабуа
3
Солдатенков
23
Комбаров
23
Комбаров
3
Солдатенков
4
Горшков
8
Якуба
8
Якуба
4
Горшков
77
Зиньковский
29
Ежов
29
Ежов
77
Зиньковский
9
Сарвели
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Сарвели
22
Ефремов
12
Корниленко
12
Корниленко
22
Ефремов
81
Сабуа
11
Симонов
11
Симонов
81
Сабуа
20
Воротников
21
Текучев
21
Текучев
20
Воротников
Апеков
18
Петерсон
18
Петерсон
Апеков
11
Апеков
11
Апеков
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар-2
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Сергей Ещенко
ВР
4
Герман Основ
ЛЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
4
Герман Основ
ЛЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Максим Каюмов (Москва)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Солидарность Арена
Новости команд
Все
Крылья Советов
Краснодар-2
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
09:45
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
21 ноября
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
09:45
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
21 ноября
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+