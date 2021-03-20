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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Крылья Советов
Динамо Бр - Крылья Советов: обзор матча 20 марта 2021
Динамо Бр
20.03.2021, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
72'
Е. Голенков
84'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Крылья Советов
90'
+1
Желтая карточка
Д. Смирнов
90'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Д. Якуба
86'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
А. Зиньковский
84'
ГОЛ! 0:2!
И. Сергеев
83'
Замена
Д. Прищепа
️️️️
Р. Алвеш
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
М. Данилин
82'
Замена
А. Радченко
️️️️
Н. Муромский
76'
72'
ГОЛ! 0:1!
Е. Голенков
Замена
А. Крючков
️️️️
И. Держинский
67'
64'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Цыпченко
63'
Замена
Р. Ежов
️️️️
Д. Кабутов
Замена
А. Новиков
️️️️
Д. Пикатов
59'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
4
Павел Баранов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
10
Николай Мараев
ПВ
90
Илья Держинский
ЦФ
39
Максим Данилин
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
15
Александр Новиков
ЛВ
21
Александр Крючков
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
77
Гиорги Горозия
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
3-2-3-2
96
Кузнецов
10
Дрогунов
23
Васильев
3
Луппа
4
Баранов
4
Рухаиа
10
Муромский
20
Пикатов
10
Мараев
39
Данилин
90
Держинский
3-3-2-2
1
Овсянников
2
Зеффан
2
Полуяхтов
3
Солдатенков
70
Кабутов
8
Якуба
4
Горшков
16
Алвеш
77
Зиньковский
33
Сергеев
10
Цыпченко
39
Данилин
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
39
Данилин
10
Муромский
27
Радченко
27
Радченко
10
Муромский
90
Держинский
21
Крючков
21
Крючков
90
Держинский
20
Пикатов
15
Новиков
15
Новиков
20
Пикатов
70
Кабутов
29
Ежов
29
Ежов
70
Кабутов
10
Цыпченко
69
Голенков
69
Голенков
10
Цыпченко
16
Алвеш
35
Прищепа
35
Прищепа
16
Алвеш
77
Зиньковский
23
Комбаров
23
Комбаров
77
Зиньковский
8
Якуба
7
Смирнов
7
Смирнов
8
Якуба
Остались в запасе
Динамо Бр
Крылья Советов
47
Никита Глушков
ЦП
77
Гиорги Горозия
АП
95
Денис Вамбольт
ВР
12
Сергей Корниленко
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Сафа Хади
ОП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
47
Никита Глушков
ЦП
77
Гиорги Горозия
АП
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
12
Сергей Корниленко
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Сафа Хади
ОП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо Бр - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Динамо
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