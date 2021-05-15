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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Крылья Советов
Балтика - Крылья Советов: обзор матча 15 мая 2021
Балтика
15.05.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 42 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
19'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Крылья Советов
90'
+1
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Ю. Горшков
85'
Замена
С. Божин
️️️️
Д. Прищепа
84'
Желтая карточка
Н. Чернов
72'
Желтая карточка
Б. Овсянников
Замена
М. Маркович
️️️️
А. Макарчук
70'
Замена
А. Шаваев
️️️️
М. Кузьмин
68'
68'
Замена
С. Хади
️️️️
Е. Голенков
Желтая карточка
М. Кашчелан
67'
58'
Замена
Р. Ежов
️️️️
Д. Ефремов
Желтая карточка
А. Дудиев
54'
39'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Зиньковский
Замена
Аллеф
️️️️
И. Гелоян
38'
26'
Желтая карточка
Е. Голенков
19'
ГОЛ! 0:1!
Е. Голенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Балтика
1
Давид Волк
ВР
39
Максим Бориско
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Латышонок
17
Макарчук
20
Юрганов
26
Мещанинов
8
Дудиев
18
Кашчелан
53
Казаев
10
Гелоян
6
Кузьмин
10
Альшин
77
Лазарев
3-3-2-2
1
Овсянников
4
Горшков
23
Чернов
3
Солдатенков
2
Полуяхтов
8
Витюгов
35
Прищепа
22
Ефремов
77
Зиньковский
69
Голенков
33
Сергеев
6
Кузьмин
8
Шаваев
8
Шаваев
6
Кузьмин
17
Макарчук
13
Маркович
13
Маркович
17
Макарчук
10
Гелоян
33
Аллеф
33
Аллеф
10
Гелоян
77
Зиньковский
70
Кабутов
70
Кабутов
77
Зиньковский
4
Горшков
23
Комбаров
23
Комбаров
4
Горшков
35
Прищепа
47
Божин
47
Божин
35
Прищепа
69
Голенков
7
Хади
7
Хади
69
Голенков
22
Ефремов
29
Ежов
29
Ежов
22
Ефремов
Остались в запасе
Балтика
Крылья Советов
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
1
Давид Волк
ВР
39
Максим Бориско
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Евгений Калешин
13
Владислав Тюрин
ЛВ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
7
Данила Смирнов
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
1
Давид Волк
ВР
39
Максим Бориско
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Остались в запасе
13
Владислав Тюрин
ЛВ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
7
Данила Смирнов
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Балтика - Крылья Советов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Стадион:
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