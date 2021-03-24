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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Нефтехимик
Крылья Советов - Нефтехимик: обзор матча 24 марта 2021
Крылья Советов
24.03.2021, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
10'
Н. Чернов
46'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Нефтехимик
Желтая карточка
Д. Кабутов
87'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Р. Ежов
85'
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Зиньковский
81'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
В. Полуяхтов
77'
77'
Замена
И. Петров
️️️️
М. Уридия
77'
Замена
А. Котик
️️️️
Р. Денисов
Замена
Е. Голенков
️️️️
И. Сергеев
72'
69'
Замена
М. Канаев
️️️️
Д. Хубаев
59'
Замена
А. Юшин
️️️️
М. Яковлев
Замена
Д. Якуба
️️️️
Р. Алвеш
56'
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
46'
39'
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Лелюкаев
25'
Желтая карточка
А. Лелюкаев
17'
Желтая карточка
Д. Хубаев
ГОЛ! 1:0!
Н. Чернов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
4-1-3-2
1
Овсянников
2
Полуяхтов
3
Солдатенков
23
Чернов
4
Горшков
8
Витюгов
77
Зиньковский
16
Алвеш
29
Ежов
10
Цыпченко
33
Сергеев
3-1-4-1-1
18
Исупов
71
Лелюкаев
37
Потапов
12
Ширяев
16
Денисов
2
Ситдиков
2
Хубаев
4
Кленкин
21
Галиулин
18
Яковлев
25
Уридия
77
Зиньковский
9
Сарвели
9
Сарвели
77
Зиньковский
33
Сергеев
69
Голенков
69
Голенков
33
Сергеев
2
Полуяхтов
70
Кабутов
70
Кабутов
2
Полуяхтов
29
Ежов
23
Комбаров
23
Комбаров
29
Ежов
16
Алвеш
8
Якуба
8
Якуба
16
Алвеш
2
Хубаев
17
Канаев
17
Канаев
2
Хубаев
16
Денисов
9
Котик
9
Котик
16
Денисов
18
Яковлев
7
Юшин
7
Юшин
18
Яковлев
71
Лелюкаев
28
Семенов
28
Семенов
71
Лелюкаев
25
Уридия
10
Петров
10
Петров
25
Уридия
Остались в запасе
Крылья Советов
Нефтехимик
12
Сергей Корниленко
ЦФ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
4
Илья Калачев
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
12
Сергей Корниленко
ЦФ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
Остались в запасе
4
Илья Калачев
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Крылья Советов - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
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