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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Крылья Советов
Волгарь - Крылья Советов: обзор матча 12 апреля 2021
Волгарь
12.04.2021, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 36 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
69'
И. Сергеев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Крылья Советов
90'
+5
Красная карточка
М. Витюгов
Желтая карточка
Р. Локтионов
90'
+2
90'
+1
Замена
С. Хади
️️️️
Д. Кабутов
87'
Вторая желтая
С. Божин
84'
Желтая карточка
С. Божин
84'
Замена
Н. Чернов
️️️️
М. Зеффан
Замена
Ю. Пугачев
️️️️
А. Бердников
81'
74'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Е. Голенков
73'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Р. Ежов
Замена
А. Бутенко
️️️️
Д. Полубояринов
71'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Сергеев
Желтая карточка
А. Болонин
66'
Замена
И. Белоус
️️️️
О. Николаев
64'
Желтая карточка
А. Мендель
63'
Желтая карточка
И. Хомуха
59'
55'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Р. Алвеш
52'
Желтая карточка
Е. Голенков
Замена
А. Болонин
️️️️
Д. Ведерников
46'
Замена
А. Погосов
️️️️
Г. Агаларов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
14
Андрей Зенин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Саганович
21
Бердников
3
Ведерников
4
Локтионов
22
Хомуха
8
Мендель
44
Журавлев
20
Полубояринов
11
Николаев
25
Агаларов
10
Юсупов
3-3-2-2
1
Ломаев
70
Кабутов
3
Солдатенков
47
Божин
2
Зеффан
8
Витюгов
2
Полуяхтов
29
Ежов
16
Алвеш
69
Голенков
33
Сергеев
3
Ведерников
11
Болонин
11
Болонин
3
Ведерников
20
Полубояринов
13
Бутенко
13
Бутенко
20
Полубояринов
25
Агаларов
24
Погосов
24
Погосов
25
Агаларов
21
Бердников
10
Пугачев
10
Пугачев
21
Бердников
11
Николаев
24
Белоус
24
Белоус
11
Николаев
16
Алвеш
4
Горшков
4
Горшков
16
Алвеш
2
Зеффан
23
Чернов
23
Чернов
2
Зеффан
70
Кабутов
7
Хади
7
Хади
70
Кабутов
29
Ежов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
29
Ежов
69
Голенков
9
Сарвели
9
Сарвели
69
Голенков
Остались в запасе
Волгарь
Крылья Советов
27
Даниил Горовых
ОП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
14
Андрей Зенин
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
27
Даниил Горовых
ОП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
14
Андрей Зенин
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Волгарь - Крылья Советов
4
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
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