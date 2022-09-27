Корниленко объяснил, почему Зиньковский мало играет в «Спартаке»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об игровом времени полузащитника Антона Зиньковского в «Спартаке».

— Почему, по-вашему, Антон так мало играет в «Спартаке»?

— Этот вопрос надо задавать не мне, а главному тренеру «Спартака». Что вижу я — команда играет немного по другой схеме, чем мы.

В спартаковском ромбе Зиньковскому тяжело было найти место на поле. Но в тех случаях, когда он выходил на замену, Антон выглядел ярко и добавлял агрессии, остроты и скорости команде.

— Какая схема ему больше подходит?

— Зиньковский — классический фланговый нападающий.