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    Корниленко объяснил, почему Зиньковский мало играет в «Спартаке»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об игровом времени полузащитника Антона Зиньковского в «Спартаке».

    — Почему, по-вашему, Антон так мало играет в «Спартаке»?

    — Этот вопрос надо задавать не мне, а главному тренеру «Спартака». Что вижу я — команда играет немного по другой схеме, чем мы.

    В спартаковском ромбе Зиньковскому тяжело было найти место на поле. Но в тех случаях, когда он выходил на замену, Антон выглядел ярко и добавлял агрессии, остроты и скорости команде.

    — Какая схема ему больше подходит?

    — Зиньковский — классический фланговый нападающий.

    • Зиньковский забил 1 гол в 9 матчах за «Спартак».
    • Антон выступал за «Крылья» с 2019 года.
    • «Спартак» купил его за 3,2 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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