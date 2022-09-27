Корниленко объяснил, почему Зиньковский мало играет в «Спартаке»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об игровом времени полузащитника Антона Зиньковского в «Спартаке».
— Почему, по-вашему, Антон так мало играет в «Спартаке»?
— Этот вопрос надо задавать не мне, а главному тренеру «Спартака». Что вижу я — команда играет немного по другой схеме, чем мы.
В спартаковском ромбе Зиньковскому тяжело было найти место на поле. Но в тех случаях, когда он выходил на замену, Антон выглядел ярко и добавлял агрессии, остроты и скорости команде.
— Какая схема ему больше подходит?
— Зиньковский — классический фланговый нападающий.
- Зиньковский забил 1 гол в 9 матчах за «Спартак».
- Антон выступал за «Крылья» с 2019 года.
- «Спартак» купил его за 3,2 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»