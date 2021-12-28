«Крылья» подтвердили получение предложения от «Зенита» по Сергееву

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ход переговоров с «Зенитом» по поводу трансфера форварда Ивана Сергеева.

«Зенит» прислал в «Крылья» официальное предложение по трансферу Ивана Сергеева. Сейчас мы ведем переговоры. Вся остальная информация – позже», – сказал Корниленко.