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    «Крылья» подтвердили получение предложения от «Зенита» по Сергееву

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ход переговоров с «Зенитом» по поводу трансфера форварда Ивана Сергеева.

    «Зенит» прислал в «Крылья» официальное предложение по трансферу Ивана Сергеева. Сейчас мы ведем переговоры. Вся остальная информация – позже», – сказал Корниленко.

    • В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Его отступные – 2,2 миллиона евро.
    • Сообщалось, что нападающий уже проходит медосмотр в «Зените».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии9
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      Рейтинг: +838

      qawzsexdr 4 минуты назад

      Зачем, очередной Заболотный

      1
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      Рейтинг: +15160

      paracetamol 1 час назад

      С бразилами в одной команде прибавит, точно!

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      Рейтинг: +23671

      vladimir-7 > paracetamol 49 минут назад

      Это если они захотят.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10148

      knikos > paracetamol 48 минут назад

      Тут всякое может быть. Соболь до перехода в более сильный (по тем временам ) Спам был классным напом . А сейчас ? Не хотелось бы , чтобы с Сергеевым повторилась та же история в Зените .

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      Рейтинг: +5156

      Semenycch > knikos 39 минут назад

      Сергеев очень напоминает Сутормина. Не понятно, зачем еще один Сутормин в команде?

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      Рейтинг: +5156

      Semenycch > paracetamol 16 минут назад

      Обидно, когда не сильно образованные и разумные люди болеют за Зенит. Ты своим присутствием дискредитируешь болельщиков Зенита. Может тебе за Спартак поболеть, там ты сможешь найти равных собеседников в изобилии.
      Ты видел как играет Сергеев? Способен ли он дриблингом, пасом, ударом создать разницу на поле? Сергеев 90% голов забивает в пустые ворота, головой без сопротивления и с пенальти. Разницу способен создать Клаудиньо и за счет скорости мысли и за счет дриблинга и за счет удара, Дзюба, за счет филигранного паса в чужой штрафной или за счет игры головой в тяжелейшем сопротивлении с двумя, а иногда и с тремя соперниками, Азмун, за счет великолепного прыжка и общей скорости и нацеленности на ворота. У Сергеева этого ничего нет. И он сдуется, как сдувались множество форвардов и игроков линии нападения.

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      Рейтинг: +5156

      Semenycch 1 час назад

      Остановите этот трансфер. Сергеев не нужен Зениту и Зенит не нужен Сергееву.

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      Рейтинг: +15160

      paracetamol > Semenycch 1 час назад

      А ты не нужен на этой ветке!

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      Рейтинг: +5156

      Semenycch > paracetamol 1 час назад

      Тебя никто не спрашивал.

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