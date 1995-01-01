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    «РБ-Спорт»: «Зенит» и «Локомотив» интересуются Сергеевым. Отступные – 2,2 миллиона

    «Зенит» и «Локомотив» интересуются нападающим «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым.

    По информации «РБ-Спорт», «Зенит» и «Локо» узнавали у самарского клуба условия приобретения 26-летнего форварда, однако на данный момент нет никакой конкретики.

    Любой из этих клубов сможет выкупить Сергеева у «Крыльев» за 180 миллионов рублей (2,2 миллиона евро), прописанных в контракте игрока в качестве отступных. Потенциальному покупателю также придется заплатить агентские и подъемные футболисту.

    • Сергеев в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 20 матчах.
    • Его контракт с «Крыльями» истекает в 2024 году.
    • Рыночная стоимость нападающего – 2,3 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14357

      KLIM777 2 минуты назад

      Какой млять Зенит и какой Сергеев? Вы совсем конченные))

      0
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      Рейтинг: +76

      КУКУШКА 28 минут назад

      Выберет деньги,лавочку и конец карьеры!
      Так что Локо мимо)),стыдно за флагман.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      СуперПАВ9 > КУКУШКА 15 минут назад

      Не факт может он всю жизнь мечтал в Москве пожить

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