«РБ-Спорт»: «Зенит» и «Локомотив» интересуются Сергеевым. Отступные – 2,2 миллиона

«Зенит» и «Локомотив» интересуются нападающим «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым.

По информации «РБ-Спорт», «Зенит» и «Локо» узнавали у самарского клуба условия приобретения 26-летнего форварда, однако на данный момент нет никакой конкретики.

Любой из этих клубов сможет выкупить Сергеева у «Крыльев» за 180 миллионов рублей (2,2 миллиона евро), прописанных в контракте игрока в качестве отступных. Потенциальному покупателю также придется заплатить агентские и подъемные футболисту.