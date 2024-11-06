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    • Шнякин отреагировал на слова Дзюбы о Корниленко: «Тебя кто спрашивал вообще?»

    Шнякин отреагировал на слова Дзюбы о Корниленко: «Тебя кто спрашивал вообще?»

    Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о словах нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы в отношении экс-спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

    «Тебя кто спрашивал вообще, не понял, что это было? [Улыбается]. Ты – красавец, забил… Его предлагали в «Крылья» летом? Я понимаю, но хватит наживать себе врагов в каждом клубе. «Каждый, кто меня не взял – тот не разбирается в футболе». Кто-то просто не может с тобой работать, это нормально.

    Я к тому, неужели сам Дзюба не понимает, что, попади он в «Крылья», с ним бы не происходило всe это, что сейчас. Обязательно всех нужно обосрать… Ну забил ты классно, пошути как-нибудь, клeвый ведь гол забил, молодец…

    Все рады, что ты вернулся, я тоже рад, потому что это сразу другая краска, когда комментируешь, это классный футболист. Но я отказываюсь понимать, зачем всe это вот», – сказал Шнякин.

    • Ранее Дзюба сказал после увольнения Корниленко: «Он получил всe, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас мы даже не здороваемся».
    • Дзюба в сентябре перешел в «Акрон» на правах свободного агента. Сообщалось, что он мог в летнее трансферное окно оказаться в «Крыльях Советов».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.11.2024 11:56
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    Комментарии (6)
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    Ollegator
    1730884934
    Всё было понятно ещё с его фразы о "тренеришке", а то и за долго до этого. Как сказал герой Папанова: "Если человек идиот, то это надолго"
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    sochi-2013
    1730888105
    Никто не спрашивал. Дзюба во сне проговорился, а журналюги подслушали и раструбили. И Шнякин теперь пропиарился. Есть и есть такой болтун (не все о нем слышали), а теперь вот все узнали.
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    andr45
    1730901974
    «Обязательно всех нужно обосрать…  » Это он о своих подельниках?)
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