Шнякин отреагировал на слова Дзюбы о Корниленко: «Тебя кто спрашивал вообще?»

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о словах нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы в отношении экс-спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

«Тебя кто спрашивал вообще, не понял, что это было? [Улыбается]. Ты – красавец, забил… Его предлагали в «Крылья» летом? Я понимаю, но хватит наживать себе врагов в каждом клубе. «Каждый, кто меня не взял – тот не разбирается в футболе». Кто-то просто не может с тобой работать, это нормально.

Я к тому, неужели сам Дзюба не понимает, что, попади он в «Крылья», с ним бы не происходило всe это, что сейчас. Обязательно всех нужно обосрать… Ну забил ты классно, пошути как-нибудь, клeвый ведь гол забил, молодец…

Все рады, что ты вернулся, я тоже рад, потому что это сразу другая краска, когда комментируешь, это классный футболист. Но я отказываюсь понимать, зачем всe это вот», – сказал Шнякин.

Ранее Дзюба сказал после увольнения Корниленко: «Он получил всe, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас мы даже не здороваемся».

Дзюба в сентябре перешел в «Акрон» на правах свободного агента. Сообщалось, что он мог в летнее трансферное окно оказаться в «Крыльях Советов».

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