Губернатор прокомментировал отставку Корниленко из «Крыльев Советов»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, высказался по отставке из «Крыльев Советов» спортивного директора Сергея Корниленко.

Корниленко был спортивным директором «Крыльев» с 2020 года.

Всего в самарском клубе он провел 13 лет.

Белорусский форвард – лучший бомбардир в современной истории команды (57 голов).

– Сейчас главный вопрос у болельщиков на поверхности, это причина увольнения Сергея Александровича Корниленко. Именно всех конкретная причина интересует, за что был человек уволен. Сергей Александрович отдал клубу, грубо говоря, 13 лет был сначала футболистом, потом спортивным директором.

В принципе, со стороны болельщиков, мы конечно не все видим, но по его работе нареканий нету. Это работа и с футболистами, работа с командой. Видели у него огромную самоотдачу по работе в клубе. И вот хотелось бы узнать причину.

– Во-первых, я бы увольнением это не назвал. Насколько я знаю, клуб приняли решение вместе со спортивным директором о совместном завершении этого пути. Во-вторых, конечно Сергей Александрович легендарный футболист, наша гордость, я посмотрел еще раз на кол-во голов, по качеству его, он точно является легендой клуба.

Другое дело, я знаю, что приходит в том числе по вручению правительства Самарской области масштабная ревизия деятельности. Ревизия не только финансово-хозяйственная, хотя это очень важно. Вы знаете, что клуб дотируется из регионального бюджета, достаточно серьезный, это больше 1,5 миллиарда рублей и это прямых бюджетных денег. Это исключение, на самом деле, из региональной практики. На самом деле большинство команд и РПЛ и следующих финансируются в таком объеме из частного бюджета. Поэтому проходит масштабная ревизия, в том числе подходов. Ни для кого не секрет.

Я уверен, что наши болельщики очень хорошо знают о том, что трансферные компании строились зачастую не в пользу клуба! Мы каждый год пересобираем команду по-другому, причем у нашего тренер это получается делать на очень высоком уровне. И это ни есть правильный путь с одной стороны с другой стороны ведем спортивную подготовку поэтому ко мне руководитель клуба приходил директор советовался по этому решению я здесь себе ответственности не снимаю я как учредитель клуба обязан следить за этими вопросами, поэтому здесь когда с таким предложением руководство клуба вышло я его не стал не опровергать потому что это решение принято исходя из нескольких параметров: финансовая дисциплина, подходы. И здесь никаких претензий такого существенного характера, который мог бы привести к каким-то более детальным рассмотрениям, к Сергею Александровичу нет.

Тут именно в рамках новой стратегии клуба, которая сейчас будет обновляться, будет по иным принципам финансироваться, по иным принципам развиваться в пользу наших ребят самарских. К сожалению, сейчас нет в основе наших талантов, которых очень много, на самом деле. Академия «Крылья Советов» есть ребята очень хорошие, и они могут стать футболистами клуба. Это первый приоритет.

Второй приоритет – это трансферная политика, нацеленная на поддержании и развитии клуба, а не агентских сообществ. На этапах этих подходов клуб вместе с спортивным директором приняли такое решение.