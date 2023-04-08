В «Крыльях Советов» обсудят получение российского гражданства для двух легионеров

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил, собираются ли Фернандо Костанца и Бенхамин Гарре получать паспорта РФ.

«По этим вопросам мы будем разговаривать в конце сезона. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы достойно завершить вторую часть.

На данный момент мы договорились вернуться к этому вопросу в конце сезона», – сказал Корниленко.