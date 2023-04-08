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    В «Крыльях Советов» обсудят получение российского гражданства для двух легионеров

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил, собираются ли Фернандо Костанца и Бенхамин Гарре получать паспорта РФ.

    «По этим вопросам мы будем разговаривать в конце сезона. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы достойно завершить вторую часть.

    На данный момент мы договорились вернуться к этому вопросу в конце сезона», – сказал Корниленко.

    • 24-летний Костанца имеет два гражданства – итальянское и бразильское.
    • 22-летний Гарре – гражданин Аргентины и Италии.
    • Защитник присоединился к «Крыльям» зимой 2022 года, вингер – зимой 2023-го.

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    Источник: Metaratings

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