В «Крыльях Советов» обсудят получение российского гражданства для двух легионеров

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил, собираются ли Фернандо Костанца и Бенхамин Гарре получать паспорта РФ.
«По этим вопросам мы будем разговаривать в конце сезона. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы достойно завершить вторую часть.
На данный момент мы договорились вернуться к этому вопросу в конце сезона», – сказал Корниленко.
- 24-летний Костанца имеет два гражданства – итальянское и бразильское.
- 22-летний Гарре – гражданин Аргентины и Италии.
- Защитник присоединился к «Крыльям» зимой 2022 года, вингер – зимой 2023-го.
Источник: Metaratings