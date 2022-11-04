В «Крыльях Советов» прокомментировали вызов Пиняева в сборную России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на попадание игроков самарской команды в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.
Вызов получили защитник Александр Солдатенков, а также атакующие хавбеки Максим Глушенков и Сергей Пиняев.
«Пиняев? Это пока что расширенный состав. Мы очень рады за ребят, особенно за тех, у кого это первый вызов.
Надеемся, что все окажутся в окончательном списке», – сказал Корниленко.
- 17 ноября Россия встретится с Таджикистаном.
- Также есть вероятность проведения матча с Узбекистаном.
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Источник: «Спорт-Экспресс»