В «Крыльях Советов» прокомментировали вызов Пиняева в сборную России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на попадание игроков самарской команды в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

Вызов получили защитник Александр Солдатенков, а также атакующие хавбеки Максим Глушенков и Сергей Пиняев.

«Пиняев? Это пока что расширенный состав. Мы очень рады за ребят, особенно за тех, у кого это первый вызов.

Надеемся, что все окажутся в окончательном списке», – сказал Корниленко.

17 ноября Россия встретится с Таджикистаном.

Также есть вероятность проведения матча с Узбекистаном.

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