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    Стал известен расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

    Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с расширенным составом команды на ноябрьский сбор.

    В предварительный список включены 37 футболистов.

    Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»);

    Защитники: Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба – «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Руслан Литвинов (все – «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелeхин (все – «Ростов»), Артeм Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Пари НН»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Мингиян Бевеев («Урал»);

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Никита Кривцов, Ильзат Ахметов (оба – «Краснодар), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба – «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба – «Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»);

    Нападающие: Фeдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Сычевой («Оренбург»).

    • 17 ноября сборная России проведет товарищескую встречу с Таджикистаном.
    • Также есть вероятность проведения матча с Узбекистаном.

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    Источник: сайт РФС

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