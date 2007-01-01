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Корниленко – об Игнатьеве в «Крыльях»: «Его цель – снова заявить о себе»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о перспективах нападающего Ивана Игнатьева.

  • Самарский клуб арендовал игрока у «Рубина» до конца сезона.
  • Форвард забил 1 гол в 2 матчах.

– Игнатьев – довольно неоднозначный трансфер. Почему решили его подписать?

– Я давно следил за Ваней. Мне нравится, как он двигается на поле, как открывается. Осинькин также был знаком с характеристиками Игнатьева и знал все его плюсы.

Было ясно, что в «Рубине» у Игнатьева не получается раскрыться. Мы жили в одном отеле с казанцами на сборах, довольно много общались с Ваней на тему перехода в «Крылья».

Меня подкупило, что парень хочет играть в футбол, он мотивирован, молод, амбициозен, понравилась его цель – снова заявить о себе. Нужно было все начинать заново.

– Вас не смутила его репутация?

– Я сужу об игроке по общению, разговариваю со специалистами, с которыми он работал. Сам собираю информацию и формирую мнение о футболисте.

– Иван забил решающий гол «Арсеналу».

– Это было здорово. Прошло всего два тура, но то, каким мы видели Ивана на сборах, в тренировочном процессе и в матчах, нас устраивает.

Хотим, чтобы у него все получилось. Главное, чтобы Игнатьев приносил пользу клубу и развивался вместе с «Крыльями».

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Источник: «Матч ТВ»

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