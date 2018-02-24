Чемпионшип. «Вулверхэмптон» проиграл «Фулхэму», «Дерби Каунти» сыграл вничью с «Редингом»

В матче 34-го тура Чемпионшипа лидер турнира «Вулверхэмптон» проиграл «Фулхэму» со счетом 0:2.
«Волки» остались на первом месте в турнирной таблице с 73 очками, «Фулхэм» с 59-ю очками идет пятым.
С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 34-й тур
Шеффилд Уэнсдэй – Астон Вилла – 2:4 (2:1)
Бирмингем Сити – Барнсли – 0:2 (0:2)
КПР – Ноттингем Форест – 2:5 (0:1)
Сандерленд – Мидлсбро – 3:3 (1:0)
Бертон Альбион – Миллуол – 0:1 (0:0)
Фулхэм – Вулверхэмптон – 2:0 (0:0)
Источник: Бомбардир.ру