Чемпионшип. «Вулверхэмптон» проиграл «Фулхэму», «Дерби Каунти» сыграл вничью с «Редингом»

В матче 34-го тура Чемпионшипа лидер турнира «Вулверхэмптон» проиграл «Фулхэму» со счетом 0:2.

«Волки» остались на первом месте в турнирной таблице с 73 очками, «Фулхэм» с 59-ю очками идет пятым.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 34-й тур

Шеффилд Уэнсдэй – Астон Вилла – 2:4 (2:1)

Бирмингем Сити – Барнсли – 0:2 (0:2)

КПР – Ноттингем Форест – 2:5 (0:1)

Лидс – Брентфорд – 1:0 (1:0)

Норвич – Болтон – 0:0

Престон – Ипсвич – 0:1 (0:1)

Рединг – Дерби – 3:3 (2:2)

Сандерленд – Мидлсбро – 3:3 (1:0)

Бертон Альбион – Миллуол – 0:1 (0:0)

Фулхэм – Вулверхэмптон – 2:0 (0:0)

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