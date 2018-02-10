Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чемпионшип. «Халл» победил впервые за десять матчей; «Вулверхэмптон» обыграл «КПР» и увеличил отрыв в таблице

    В матче 31-го тура Чемионшипа «Вулверхэмптон» обыграл «КПР» со счетом 2:1.

    «Волки» набрали 71 очко и укрепились на первой строчке в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя «Дерби Каунти» на 14 очков.

    «КПР» с 36-ю очками идет на 15 строчке.

    «Халл Сити» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0. Это первая победа «тигров» в последних десяти матчах. «Халл» занимает 21-ю строчку с 29-ю очками.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 31-й тур

    Барнсли – Шеффилд Уэнсдэй – 1:1 (1:1)

    Шеффилд Юнайтед – Лидс – 2:1 (1:0)

    Болтон – Фулхэм – 1:1 (0:1)

    Брентфорд – Престон Норд Энд – 1:1 (0:0)

    Бристоль – Сандерленд – 3:3 (3:0)

    Вулверхэмптон – КПР – 2:1 (2:0)

    Дерби Каунти – Норвич Сити – 1:1 (1:0)

    Ипсвич Таун – Бертон Альбион – 0:0

    Мидлбро – Рединг – 2:1 (1:0)

    Ноттингем Форрест – Халл Сити – 0:2 (0:2)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2018 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11