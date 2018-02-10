Чемпионшип. «Халл» победил впервые за десять матчей; «Вулверхэмптон» обыграл «КПР» и увеличил отрыв в таблице

В матче 31-го тура Чемионшипа «Вулверхэмптон» обыграл «КПР» со счетом 2:1.



«Волки» набрали 71 очко и укрепились на первой строчке в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя «Дерби Каунти» на 14 очков.

«КПР» с 36-ю очками идет на 15 строчке.



«Халл Сити» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0. Это первая победа «тигров» в последних десяти матчах. «Халл» занимает 21-ю строчку с 29-ю очками.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 31-й тур

Барнсли – Шеффилд Уэнсдэй – 1:1 (1:1)

Шеффилд Юнайтед – Лидс – 2:1 (1:0)

Болтон – Фулхэм – 1:1 (0:1)

Брентфорд – Престон Норд Энд – 1:1 (0:0)

Бристоль – Сандерленд – 3:3 (3:0)

Вулверхэмптон – КПР – 2:1 (2:0)

Дерби Каунти – Норвич Сити – 1:1 (1:0)

Ипсвич Таун – Бертон Альбион – 0:0

Мидлбро – Рединг – 2:1 (1:0)

Ноттингем Форрест – Халл Сити – 0:2 (0:2)

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