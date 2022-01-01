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Англия. Первая лига
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Бертон Альбион
Состав
€ 3 млн
Бертон Альбион - состав команды
Бертон-апон-Трент
Англия. Первая лига
Стадион:
Пирелли Стэдиум
Сайт:
http://www.burtonalbionfc.co.uk
Тренер:
Дино Маамрия
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
34
Corey Addai
Вра
-
6
Сиббик Тоби
Защ
27
€ 0.55 млн
23
Реван Себастьян
Защ
23
€ 0.5 млн
18
Мун Яспер
Защ
25
€ 0.25 млн
16
Тилт Кертис
Защ
35
€ 0.05 млн
23
Emeka Adeile
Защ
-
24
Harvey Araujo
Защ
-
26
Finn Delap
Защ
-
15
Kyran Lofthouse
Защ
-
31
Joe Lewis
Защ
-
20
Jason Sraha
Защ
-
8
Уэбстер Чарли
Пол
22
€ 0.9 млн
4
Чауке Кгаогело
Пол
23
€ 0.3 млн
18
Caylan Vickers
Пол
-
22
Julian Larsson
Пол
-
12
Эванс Джордж
Пол
31
-
10
О'Махони Марк
Нап
21
€ 0.375 млн
19
Деннис Мэттью
Нап
24
€ 0.275 млн
17
Raphael Borges Rodrigues
Нап
-
3
Jack Armer
Нап
-
14
Will Collar
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 5, нападающих: 5
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