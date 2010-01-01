Турниры:
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
|46 тур
|6 мая, воскресенье
|14:30
|Престон
|2:1
|Бертон Альбион
|45 тур
|28 апреля, суббота
|17:00
|Бертон Альбион
|2:0
|Болтон
|44 тур
|21 апреля, суббота
|17:00
|Сандерленд
|1:2
|Бертон Альбион
|43 тур
|14 апреля, суббота
|17:00
|Бертон Альбион
|3:1
|Дерби Каунти
|42 тур
|10 апреля, вторник
|21:45
|Бертон Альбион
|0:5
|Халл Сити
|41 тур
|7 апреля, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|1:1
|Бертон Альбион
|40 тур
|2 апреля, понедельник
|17:00
|Бертон Альбион
|1:1
|Мидлсбро
|39 тур
|30 марта, пятница
|17:00
|Кардифф
|3:1
|Бертон Альбион
|38 тур
|17 марта, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|3:1
|Бертон Альбион
|35 тур
|13 марта, вторник
|22:45
|Шеффилд Юнайтед
|2:0
|Бертон Альбион
|37 тур
|10 марта, суббота
|18:00
|Бертон Альбион
|0:0
|Бристоль Сити
|36 тур
|6 марта, вторник
|22:45
|Бертон Альбион
|0:2
|Брентфорд
|34 тур
|24 февраля, суббота
|18:00
|Бертон Альбион
|0:1
|Миллуолл
|33 тур
|20 февраля, вторник
|22:45
|Барнсли
|1:2
|Бертон Альбион
|32 тур
|17 февраля, суббота
|18:00
|Бертон Альбион
|0:0
|Ноттингем Форест
|31 тур
|10 февраля, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|0:0
|Бертон Альбион
|30 тур
|3 февраля, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|3:2
|Бертон Альбион
|29 тур
|30 января, вторник
|22:45
|Бертон Альбион
|1:3
|Рединг
|28 тур
|20 января, суббота
|18:00
|Фулхэм
|6:0
|Бертон Альбион
|27 тур
|13 января, суббота
|18:00
|Бертон Альбион
|1:3
|Куинз Парк Рейнджерс
|26 тур
|1 января, понедельник
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:3
|Бертон Альбион
|25 тур
|30 декабря, суббота
|18:00
|Бертон Альбион
|0:0
|Норвич Сити
|24 тур
|26 декабря, вторник
|18:00
|Бертон Альбион
|1:2
|Лидс
|23 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Рединг
|1:2
|Бертон Альбион
|22 тур
|16 декабря, суббота
|18:00
|Болтон
|0:1
|Бертон Альбион
|21 тур
|9 декабря, суббота
|18:00
|Бертон Альбион
|1:2
|Престон
|20 тур
|2 декабря, суббота
|18:00
|Дерби Каунти
|1:0
|Бертон Альбион
|19 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Бертон Альбион
|0:2
|Сандерленд
|18 тур
|21 ноября, вторник
|22:45
|Брентфорд
|1:1
|Бертон Альбион
|17 тур
|17 ноября, пятница
|22:45
|Бертон Альбион
|1:3
|Шеффилд Юнайтед
|16 тур
|4 ноября, суббота
|18:00
|Миллуолл
|0:1
|Бертон Альбион
|15 тур
|31 октября, вторник
|22:45
|Бертон Альбион
|2:4
|Барнсли
|14 тур
|28 октября, суббота
|17:00
|Бертон Альбион
|1:2
|Ипсвич Таун
|13 тур
|21 октября, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|2:0
|Бертон Альбион
|12 тур
|13 октября, пятница
|21:45
|Бристоль Сити
|0:0
|Бертон Альбион
|11 тур
|30 сентября, суббота
|17:00
|Бертон Альбион
|0:4
|Вулверхэмптон
|10 тур
|26 сентября, вторник
|21:45
|Бертон Альбион
|0:4
|Астон Вилла
|9 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:0
|Бертон Альбион
|8 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Бертон Альбион
|2:1
|Фулхэм
|7 тур
|12 сентября, вторник
|21:45
|Норвич Сити
|0:0
|Бертон Альбион
|6 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|Лидс
|5:0
|Бертон Альбион
|5 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Бертон Альбион
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|4 тур
|18 августа, пятница
|21:45
|Бертон Альбион
|2:1
|Бирмингем Сити
|3 тур
|15 августа, вторник
|21:45
|Мидлсбро
|2:0
|Бертон Альбион
|2 тур
|12 августа, суббота
|17:00
|Халл Сити
|4:1
|Бертон Альбион
|1 тур
|5 августа, суббота
|17:00
|Бертон Альбион
|0:1
|Кардифф