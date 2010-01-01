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    Бертон Альбион - результаты

    Город Бертон-апон-Трент
    Дивизион Англия-Первая Футбольная Лига
    Сайт http://www.burtonalbionfc.co.uk
    Стадион Пирелли Стэдиум
    Тренер Найджел Клаф
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2017/2018)
    46 тур
    		6 мая, воскресенье 14:30 Престон 2:1 Бертон Альбион
    45 тур
    		28 апреля, суббота 17:00 Бертон Альбион 2:0 Болтон
    44 тур
    		21 апреля, суббота 17:00 Сандерленд 1:2 Бертон Альбион
    43 тур
    		14 апреля, суббота 17:00 Бертон Альбион 3:1 Дерби Каунти
    42 тур
    		10 апреля, вторник 21:45 Бертон Альбион 0:5 Халл Сити
    41 тур
    		7 апреля, суббота 17:00 Бирмингем Сити 1:1 Бертон Альбион
    40 тур
    		2 апреля, понедельник 17:00 Бертон Альбион 1:1 Мидлсбро
    39 тур
    		30 марта, пятница 17:00 Кардифф 3:1 Бертон Альбион
    38 тур
    		17 марта, суббота 18:00 Вулверхэмптон 3:1 Бертон Альбион
    35 тур
    		13 марта, вторник 22:45 Шеффилд Юнайтед 2:0 Бертон Альбион
    37 тур
    		10 марта, суббота 18:00 Бертон Альбион 0:0 Бристоль Сити
    36 тур
    		6 марта, вторник 22:45 Бертон Альбион 0:2 Брентфорд
    34 тур
    		24 февраля, суббота 18:00 Бертон Альбион 0:1 Миллуолл
    33 тур
    		20 февраля, вторник 22:45 Барнсли 1:2 Бертон Альбион
    32 тур
    		17 февраля, суббота 18:00 Бертон Альбион 0:0 Ноттингем Форест
    31 тур
    		10 февраля, суббота 18:00 Ипсвич Таун 0:0 Бертон Альбион
    30 тур
    		3 февраля, суббота 18:00 Астон Вилла 3:2 Бертон Альбион
    29 тур
    		30 января, вторник 22:45 Бертон Альбион 1:3 Рединг
    28 тур
    		20 января, суббота 18:00 Фулхэм 6:0 Бертон Альбион
    27 тур
    		13 января, суббота 18:00 Бертон Альбион 1:3 Куинз Парк Рейнджерс
    26 тур
    		1 января, понедельник 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 0:3 Бертон Альбион
    25 тур
    		30 декабря, суббота 18:00 Бертон Альбион 0:0 Норвич Сити
    24 тур
    		26 декабря, вторник 18:00 Бертон Альбион 1:2 Лидс
    23 тур
    		23 декабря, суббота 18:00 Рединг 1:2 Бертон Альбион
    22 тур
    		16 декабря, суббота 18:00 Болтон 0:1 Бертон Альбион
    21 тур
    		9 декабря, суббота 18:00 Бертон Альбион 1:2 Престон
    20 тур
    		2 декабря, суббота 18:00 Дерби Каунти 1:0 Бертон Альбион
    19 тур
    		25 ноября, суббота 18:00 Бертон Альбион 0:2 Сандерленд
    18 тур
    		21 ноября, вторник 22:45 Брентфорд 1:1 Бертон Альбион
    17 тур
    		17 ноября, пятница 22:45 Бертон Альбион 1:3 Шеффилд Юнайтед
    16 тур
    		4 ноября, суббота 18:00 Миллуолл 0:1 Бертон Альбион
    15 тур
    		31 октября, вторник 22:45 Бертон Альбион 2:4 Барнсли
    14 тур
    		28 октября, суббота 17:00 Бертон Альбион 1:2 Ипсвич Таун
    13 тур
    		21 октября, суббота 17:00 Ноттингем Форест 2:0 Бертон Альбион
    12 тур
    		13 октября, пятница 21:45 Бристоль Сити 0:0 Бертон Альбион
    11 тур
    		30 сентября, суббота 17:00 Бертон Альбион 0:4 Вулверхэмптон
    10 тур
    		26 сентября, вторник 21:45 Бертон Альбион 0:4 Астон Вилла
    9 тур
    		23 сентября, суббота 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 0:0 Бертон Альбион
    8 тур
    		16 сентября, суббота 17:00 Бертон Альбион 2:1 Фулхэм
    7 тур
    		12 сентября, вторник 21:45 Норвич Сити 0:0 Бертон Альбион
    6 тур
    		9 сентября, суббота 17:00 Лидс 5:0 Бертон Альбион
    5 тур
    		26 августа, суббота 17:00 Бертон Альбион 1:1 Шеффилд Уэнсдэй
    4 тур
    		18 августа, пятница 21:45 Бертон Альбион 2:1 Бирмингем Сити
    3 тур
    		15 августа, вторник 21:45 Мидлсбро 2:0 Бертон Альбион
    2 тур
    		12 августа, суббота 17:00 Халл Сити 4:1 Бертон Альбион
    1 тур
    		5 августа, суббота 17:00 Бертон Альбион 0:1 Кардифф
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