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Бертон Альбион
Результаты
€ 3 млн
Бертон Альбион - результаты матчей
Бертон-апон-Трент
Англия. Первая лига
Стадион:
Пирелли Стэдиум
Сайт:
http://www.burtonalbionfc.co.uk
Тренер:
Дино Маамрия
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Англия. Первая лига. 2025/2026
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Англия. Кубок лиги. 1-й раунд 2010/2011
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
12.09 | 17:00
Оксфорд
3 : 0
Бертон Альбион
05.09 | 17:00
Бертон Альбион
2 : 2
Кембридж Юнайтед
02.09 | 21:45
Бертон Альбион
4 : 1
Уимблдон
29.08 | 17:00
Ноттс Каунти
2 : 1
Бертон Альбион
22.08 | 17:00
Лестер
1 : 2
Бертон Альбион
15.08 | 17:00
Бертон Альбион
1 : 1
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