Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Вулверхэмптон
|46
|30
|9
|7
|82:39
|+43
|99
|2.
|Кардифф
|46
|27
|9
|10
|69:39
|+30
|90
|3.
|Фулхэм
|46
|25
|13
|8
|79:46
|+33
|88
|4.
|Астон Вилла
|46
|24
|11
|11
|72:42
|+30
|83
|5.
|Мидлсбро
|46
|22
|10
|14
|67:45
|+22
|76
|6.
|Дерби Каунти
|46
|20
|15
|11
|70:48
|+22
|75
|7.
|Престон
|46
|19
|16
|11
|57:46
|+11
|73
|8.
|Миллуолл
|46
|19
|15
|12
|56:45
|+11
|72
|9.
|Брентфорд
|46
|18
|15
|13
|62:52
|+10
|69
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|46
|20
|9
|17
|62:55
|+7
|69
|11.
|Бристоль Сити
|46
|17
|16
|13
|67:58
|+9
|67
|12.
|Ипсвич
|46
|17
|9
|20
|57:60
|-3
|60
|13.
|Лидс
|46
|17
|9
|20
|59:64
|-5
|60
|14.
|Норвич Сити
|46
|15
|15
|16
|49:60
|-11
|60
|15.
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|14
|15
|17
|59:60
|-1
|57
|16.
|КПР
|46
|15
|11
|20
|58:70
|-12
|56
|17.
|Ноттингем Форест
|46
|15
|8
|23
|51:65
|-14
|53
|18.
|Халл Сити
|46
|11
|16
|19
|70:70
|0
|49
|19.
|Бирмингем
|46
|13
|7
|26
|38:68
|-30
|46
|20.
|Рединг
|46
|10
|14
|22
|48:70
|-22
|44
|21.
|Болтон
|46
|10
|13
|23
|39:74
|-35
|43
|22.
|Барнсли
|46
|9
|14
|23
|48:72
|-24
|41
|23.
|Бертон Альбион
|46
|10
|11
|25
|38:81
|-43
|41
|24.
|Сандерленд
|46
|7
|16
|23
|52:80
|-28
|37
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Вулверхэмптон
|23
|16
|5
|2
|47:18
|+29
|53
|2.
|Кардифф
|23
|16
|4
|3
|40:16
|+24
|52
|3.
|Астон Вилла
|23
|14
|7
|2
|42:19
|+23
|49
|4.
|Фулхэм
|23
|13
|8
|2
|40:17
|+23
|47
|5.
|Мидлсбро
|23
|14
|3
|6
|33:17
|+16
|45
|6.
|Миллуолл
|23
|12
|7
|4
|33:21
|+12
|43
|7.
|Дерби Каунти
|23
|12
|5
|6
|41:22
|+19
|41
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|23
|12
|5
|6
|33:20
|+13
|41
|9.
|КПР
|23
|12
|5
|6
|38:31
|+7
|41
|10.
|Бристоль Сити
|23
|11
|6
|6
|41:28
|+13
|39
|11.
|Брентфорд
|23
|9
|11
|3
|37:24
|+13
|38
|12.
|Лидс
|23
|10
|6
|7
|32:27
|+5
|36
|13.
|Престон
|23
|9
|8
|6
|27:22
|+5
|35
|14.
|Ноттингем Форест
|23
|10
|3
|10
|25:27
|-2
|33
|15.
|Бирмингем
|23
|10
|3
|10
|21:24
|-3
|33
|16.
|Ипсвич
|23
|9
|6
|8
|29:27
|+2
|33
|17.
|Норвич Сити
|23
|8
|8
|7
|25:25
|0
|32
|18.
|Болтон
|23
|9
|4
|10
|25:33
|-8
|31
|19.
|Шеффилд Уэнсдэй
|23
|8
|7
|8
|37:31
|+6
|31
|20.
|Халл Сити
|23
|7
|8
|8
|41:32
|+9
|29
|21.
|Барнсли
|23
|5
|9
|9
|25:32
|-7
|24
|22.
|Рединг
|23
|5
|8
|10
|25:35
|-10
|23
|23.
|Бертон Альбион
|23
|4
|5
|14
|19:43
|-24
|17
|24.
|Сандерленд
|23
|3
|7
|13
|23:39
|-16
|16
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Вулверхэмптон
|23
|14
|4
|5
|35:21
|+14
|46
|2.
|Фулхэм
|23
|12
|5
|6
|39:29
|+10
|41
|3.
|Кардифф
|23
|11
|5
|7
|29:23
|+6
|38
|4.
|Престон
|23
|10
|8
|5
|30:24
|+6
|38
|5.
|Астон Вилла
|23
|10
|4
|9
|30:23
|+7
|34
|6.
|Дерби Каунти
|23
|8
|10
|5
|29:26
|+3
|34
|7.
|Брентфорд
|23
|9
|4
|10
|25:28
|-3
|31
|8.
|Мидлсбро
|23
|8
|7
|8
|34:28
|+6
|31
|9.
|Миллуолл
|23
|7
|8
|8
|23:24
|-1
|29
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|23
|8
|4
|11
|29:35
|-6
|28
|11.
|Норвич Сити
|23
|7
|7
|9
|24:35
|-11
|28
|12.
|Бристоль Сити
|23
|6
|10
|7
|26:30
|-4
|28
|13.
|Ипсвич
|23
|8
|3
|12
|28:33
|-5
|27
|14.
|Шеффилд Уэнсдэй
|23
|6
|8
|9
|22:29
|-7
|26
|15.
|Лидс
|23
|7
|3
|13
|27:37
|-10
|24
|16.
|Бертон Альбион
|23
|6
|6
|11
|19:38
|-19
|24
|17.
|Рединг
|23
|5
|6
|12
|23:35
|-12
|21
|18.
|Сандерленд
|23
|4
|9
|10
|29:41
|-12
|21
|19.
|Ноттингем Форест
|23
|5
|5
|13
|26:38
|-12
|20
|20.
|Халл Сити
|23
|4
|8
|11
|29:38
|-9
|20
|21.
|Барнсли
|23
|4
|5
|14
|23:40
|-17
|17
|22.
|КПР
|23
|3
|6
|14
|20:39
|-19
|15
|23.
|Бирмингем
|23
|3
|4
|16
|17:44
|-27
|13
|24.
|Болтон
|23
|1
|9
|13
|14:41
|-27
|12