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    Бертон Альбион - таблица

    Город Бертон-апон-Трент
    Дивизион Англия-Первая Футбольная Лига
    Сайт http://www.burtonalbionfc.co.uk
    Стадион Пирелли Стэдиум
    Тренер Найджел Клаф
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Вулверхэмптон 46 30 9 7 82:39 +43 99
    2. Кардифф 46 27 9 10 69:39 +30 90
    3. Фулхэм 46 25 13 8 79:46 +33 88
    4. Астон Вилла 46 24 11 11 72:42 +30 83
    5. Мидлсбро 46 22 10 14 67:45 +22 76
    6. Дерби Каунти 46 20 15 11 70:48 +22 75
    7. Престон 46 19 16 11 57:46 +11 73
    8. Миллуолл 46 19 15 12 56:45 +11 72
    9. Брентфорд 46 18 15 13 62:52 +10 69
    10. Шеффилд Юнайтед 46 20 9 17 62:55 +7 69
    11. Бристоль Сити 46 17 16 13 67:58 +9 67
    12. Ипсвич 46 17 9 20 57:60 -3 60
    13. Лидс 46 17 9 20 59:64 -5 60
    14. Норвич Сити 46 15 15 16 49:60 -11 60
    15. Шеффилд Уэнсдэй 46 14 15 17 59:60 -1 57
    16. КПР 46 15 11 20 58:70 -12 56
    17. Ноттингем Форест 46 15 8 23 51:65 -14 53
    18. Халл Сити 46 11 16 19 70:70 0 49
    19. Бирмингем 46 13 7 26 38:68 -30 46
    20. Рединг 46 10 14 22 48:70 -22 44
    21. Болтон 46 10 13 23 39:74 -35 43
    22. Барнсли 46 9 14 23 48:72 -24 41
    23. Бертон Альбион 46 10 11 25 38:81 -43 41
    24. Сандерленд 46 7 16 23 52:80 -28 37
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Вулверхэмптон 23 16 5 2 47:18 +29 53
    2. Кардифф 23 16 4 3 40:16 +24 52
    3. Астон Вилла 23 14 7 2 42:19 +23 49
    4. Фулхэм 23 13 8 2 40:17 +23 47
    5. Мидлсбро 23 14 3 6 33:17 +16 45
    6. Миллуолл 23 12 7 4 33:21 +12 43
    7. Дерби Каунти 23 12 5 6 41:22 +19 41
    8. Шеффилд Юнайтед 23 12 5 6 33:20 +13 41
    9. КПР 23 12 5 6 38:31 +7 41
    10. Бристоль Сити 23 11 6 6 41:28 +13 39
    11. Брентфорд 23 9 11 3 37:24 +13 38
    12. Лидс 23 10 6 7 32:27 +5 36
    13. Престон 23 9 8 6 27:22 +5 35
    14. Ноттингем Форест 23 10 3 10 25:27 -2 33
    15. Бирмингем 23 10 3 10 21:24 -3 33
    16. Ипсвич 23 9 6 8 29:27 +2 33
    17. Норвич Сити 23 8 8 7 25:25 0 32
    18. Болтон 23 9 4 10 25:33 -8 31
    19. Шеффилд Уэнсдэй 23 8 7 8 37:31 +6 31
    20. Халл Сити 23 7 8 8 41:32 +9 29
    21. Барнсли 23 5 9 9 25:32 -7 24
    22. Рединг 23 5 8 10 25:35 -10 23
    23. Бертон Альбион 23 4 5 14 19:43 -24 17
    24. Сандерленд 23 3 7 13 23:39 -16 16
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Вулверхэмптон 23 14 4 5 35:21 +14 46
    2. Фулхэм 23 12 5 6 39:29 +10 41
    3. Кардифф 23 11 5 7 29:23 +6 38
    4. Престон 23 10 8 5 30:24 +6 38
    5. Астон Вилла 23 10 4 9 30:23 +7 34
    6. Дерби Каунти 23 8 10 5 29:26 +3 34
    7. Брентфорд 23 9 4 10 25:28 -3 31
    8. Мидлсбро 23 8 7 8 34:28 +6 31
    9. Миллуолл 23 7 8 8 23:24 -1 29
    10. Шеффилд Юнайтед 23 8 4 11 29:35 -6 28
    11. Норвич Сити 23 7 7 9 24:35 -11 28
    12. Бристоль Сити 23 6 10 7 26:30 -4 28
    13. Ипсвич 23 8 3 12 28:33 -5 27
    14. Шеффилд Уэнсдэй 23 6 8 9 22:29 -7 26
    15. Лидс 23 7 3 13 27:37 -10 24
    16. Бертон Альбион 23 6 6 11 19:38 -19 24
    17. Рединг 23 5 6 12 23:35 -12 21
    18. Сандерленд 23 4 9 10 29:41 -12 21
    19. Ноттингем Форест 23 5 5 13 26:38 -12 20
    20. Халл Сити 23 4 8 11 29:38 -9 20
    21. Барнсли 23 4 5 14 23:40 -17 17
    22. КПР 23 3 6 14 20:39 -19 15
    23. Бирмингем 23 3 4 16 17:44 -27 13
    24. Болтон 23 1 9 13 14:41 -27 12
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