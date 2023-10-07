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Бертон Альбион
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€ 3 млн
Бертон Альбион - новости команды
Бертон-апон-Трент
Англия. Первая лига
Стадион:
Пирелли Стэдиум
Сайт:
http://www.burtonalbionfc.co.uk
Тренер:
Дино Маамрия
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Таблица
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Фото
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
2019.01.24 00:48
2
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»
2019.01.10 15:20
1
Габриэль Жезус в матче с «Бертоном» сделал первый покер в карьере
2019.01.10 07:20
1
Гвардиола – после 9:0: «Почему мы забивали еще и еще? Иначе это было бы неуважение»
2019.01.10 01:30
Кубок Лиги. «Манчестер Сити» забил 9 голов «Бертону»
2019.01.10 00:42
1
«Тоттенхэм» в полуфинале Кубка английской лиги сыграет с «Челси», «Сити» – с клубом из третьего дивизиона
2018.12.20 06:34
4
Видео
В 1/4 финала Кубка лиги «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом», «Челси» – с «Борнмутом»
2018.11.01 06:32
3
Фото
Матч «Барнсли» – «Бертон» отменен. Мужчине потребовалась экстренная помощь, на поле приземлился вертолет медицинской службы
2018.09.22 21:02
4
«Вулверхэмптон» и «Кардифф» сыграют в АПЛ в сезоне-2018/19
2018.05.06 16:40
4
Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»
2018.05.06 16:31
Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты
2018.04.28 21:54
1
Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты
2018.04.21 23:38
1
«Сандерленд» вылетел из Чемпионшипа на следующий сезон после вылета из АПЛ
2018.04.21 20:09
2
Чемпионшип. «Кардифф» победил «Норвич», «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Халл Сити»
2018.04.14 21:47
Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты
2018.04.10 23:56
Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты
2018.04.07 19:17
Чемпионшип. «Кардифф» не выиграл в Шеффилде, «Дерби Каунти» победил «Престон» и другие результаты
2018.04.02 23:39
Чемпионшип. «Фулхэм» сыграл вничью с «КПР» и поднялся на третью строчку, «Вулверхэмптон» обыграл «Бертон Альбион» и другие результаты
2018.03.17 22:34
Чемпионшип.«Астон Вилла» разгромила лидера турнира «Вулверхэмптон»; «Фулхэм» обыграл «Престон» и другие результаты
2018.03.10 22:25
Чемпионшип. «Астон Вилла» разгромила «Сандерленд», «Кардифф» выиграл дома и другие результаты
2018.03.07 00:53
3
Чемпионшип. «Вулверхэмптон» проиграл «Фулхэму», «Дерби Каунти» сыграл вничью с «Редингом»
2018.02.24 22:31
Чемпионшип. «Астон Вилла» не справилась с «Престоном», «Брентфорд» разгромил «Бирмингем» и другие результаты
2018.02.21 00:54
Чемпионшип. «Астон Вилла» проиграла «Фулхэму» и опустилась на третью строчку; «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Престоном» и другие результаты
2018.02.17 19:58
Чемпионшип. «Халл» победил впервые за десять матчей; «Вулверхэмптон» обыграл «КПР» и увеличил отрыв в таблице
2018.02.10 19:59
Чемпионшип. «Халл Сити» проиграл «Престону», «тигры» после ухода Слуцкого выиграли один матч из 10
2018.02.03 22:30
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Чемпионшип. «Бирмингем» обыграл «Сандерленд», «Астон Вилла» вырвала победу у «Шеффилд Уэнсдэй»
2018.01.31 00:44
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