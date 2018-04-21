«Сандерленд» вылетел из Чемпионшипа на следующий сезон после вылета из АПЛ

Ну так же спустя 5 лет черные коты вернутся. Команда-лифт.
«Сандерленд» проиграл «Бертон Альбиону» в матче 44-го тура Чемпионшипа со счетом 1:2.
«Сандерленд» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 34 очка в 44 матчах. Команда лишилась шансов сохранить прописку в Чемпионшипе.
«Черные коты» стали 13-й командой в истории чемпионатов Англии, которая вылетела сначала из Премьер-лиги, а потом из второго по силе чемпионата страны. Последней такой командой был «Вулверхэмптон» в сезонах 2011/12 и 2012/13.
Напомним, что «волки» гарантировали себе выход в АПЛ по итогам текущего сезона Чемпионшипа.