«Сандерленд» вылетел из Чемпионшипа на следующий сезон после вылета из АПЛ

«Сандерленд» проиграл «Бертон Альбиону» в матче 44-го тура Чемпионшипа со счетом 1:2.

«Сандерленд» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 34 очка в 44 матчах. Команда лишилась шансов сохранить прописку в Чемпионшипе.

«Черные коты» стали 13-й командой в истории чемпионатов Англии, которая вылетела сначала из Премьер-лиги, а потом из второго по силе чемпионата страны. Последней такой командой был «Вулверхэмптон» в сезонах 2011/12 и 2012/13.

Напомним, что «волки» гарантировали себе выход в АПЛ по итогам текущего сезона Чемпионшипа.