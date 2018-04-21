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    «Сандерленд» вылетел из Чемпионшипа на следующий сезон после вылета из АПЛ

    «Сандерленд» проиграл «Бертон Альбиону» в матче 44-го тура Чемпионшипа со счетом 1:2.

    «Сандерленд» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 34 очка в 44 матчах. Команда лишилась шансов сохранить прописку в Чемпионшипе.

    «Черные коты» стали 13-й командой в истории чемпионатов Англии, которая вылетела сначала из Премьер-лиги, а потом из второго по силе чемпионата страны. Последней такой командой был «Вулверхэмптон» в сезонах 2011/12 и 2012/13.

    Напомним, что «волки» гарантировали себе выход в АПЛ по итогам текущего сезона Чемпионшипа.

    Источник: Opta

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    21.04.2018 20:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 апреля 2018, 21:42

      Ну так же спустя 5 лет черные коты вернутся. Команда-лифт.

      1
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 21 апреля 2018, 21:22

      Хоршие результаты)

      -2
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