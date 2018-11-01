В 1/4 финала Кубка лиги «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом», «Челси» – с «Борнмутом»

Накануне завершились матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.

Сразу же после этого была проведена жеребьевка следующего этапа турнира, в которой приняли участие Джимми Флойд Хасселбайнк и Джейми Реднапп.

В четвертьфинале Кубка «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом», «Челси» встретится с «Борнмутом», «Мидлсбро» примет на своем поле «Бертон Альбион», а победитель матча «Лестер» – «Саутгемптон» будет противостоять победителю «Манчестер Сити» – «Фулхэм».

Матчи 1/4 финала пройдут в середине декабря.