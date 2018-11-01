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    В 1/4 финала Кубка лиги «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом», «Челси» – с «Борнмутом»

    Накануне завершились матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.

    Сразу же после этого была проведена жеребьевка следующего этапа турнира, в которой приняли участие Джимми Флойд Хасселбайнк и Джейми Реднапп.

    В четвертьфинале Кубка «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом», «Челси» встретится с «Борнмутом», «Мидлсбро» примет на своем поле «Бертон Альбион», а победитель матча «Лестер»«Саутгемптон» будет противостоять победителю «Манчестер Сити»«Фулхэм».

    Матчи 1/4 финала пройдут в середине декабря.

    Источник: Твиттер Кубка английской лиги

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    01.11.2018 06:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 1 ноября 2018, 11:33

      Арсенал - Тоттенхэм хороший матч будет)

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 1 ноября 2018, 11:09

      Эх!Весело в Англии с футболом!!!

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 1 ноября 2018, 09:45

      Внеочередное дерби. Ну оно может и к лучшему, Эмери стоит побольше испытать напряга что бы побольше напрягать наших и нечто построить в итоге

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