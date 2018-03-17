Чемпионшип. «Фулхэм» сыграл вничью с «КПР» и поднялся на третью строчку, «Вулверхэмптон» обыграл «Бертон Альбион» и другие результаты 

В матче 38-го тура Чемпионшипа «Фулхэм» сыграл вничью с «КПР» 2:2.

«Дачники» набрали 69 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. У лидера турнира «Вулверхэмптона» 82 очка, у «Кардиффа», который идет вторым, 76 очков.

«КПР» с 47-ю очками идет на 15-м месте.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 38-й тур

Фулхэм – КПР – 2:2 (1:1)

Барнсли – Миллуол – 0:2 (0:1)

Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форрест – 0:0

Сандерленд – Престон – 0:2 (0:0)

Бирмингем – Халл Сити – 3:0 (1:0)

Брентфорд – Мидлсбро – 1:1 (1:1)

Бристоль – Ипсвич Таун – 1:0 (0:0)

Вулверхэмптон – Бертон Альбион – 3:1 (2:1)

Лидс – Шеффилд Уэнсдэй – 1:2 (0:0)

Норвич – Рединг – 3:2 (3:1)

Болтон – Астон Вила – 1:0 – (1:0)

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