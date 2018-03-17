Чемпионшип. «Фулхэм» сыграл вничью с «КПР» и поднялся на третью строчку, «Вулверхэмптон» обыграл «Бертон Альбион» и другие результаты 

В матче 38-го тура Чемпионшипа «Фулхэм» сыграл вничью с «КПР» 2:2.
«Дачники» набрали 69 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. У лидера турнира «Вулверхэмптона» 82 очка, у «Кардиффа», который идет вторым, 76 очков.
«КПР» с 47-ю очками идет на 15-м месте.
С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 38-й тур
Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форрест – 0:0
Сандерленд – Престон – 0:2 (0:0)
Бирмингем – Халл Сити – 3:0 (1:0)
Брентфорд – Мидлсбро – 1:1 (1:1)
Бристоль – Ипсвич Таун – 1:0 (0:0)
Вулверхэмптон – Бертон Альбион – 3:1 (2:1)
Лидс – Шеффилд Уэнсдэй – 1:2 (0:0)
Болтон – Астон Вила – 1:0 – (1:0)
Источник: Бомбардир.ру