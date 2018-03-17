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    Чемпионшип. «Фулхэм» сыграл вничью с «КПР» и поднялся на третью строчку, «Вулверхэмптон» обыграл «Бертон Альбион» и другие результаты 

    В матче 38-го тура Чемпионшипа «Фулхэм» сыграл вничью с «КПР» 2:2.

    «Дачники» набрали 69 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. У лидера турнира «Вулверхэмптона» 82 очка, у «Кардиффа», который идет вторым, 76 очков.

    «КПР» с 47-ю очками идет на 15-м месте.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 38-й тур

    Фулхэм – КПР – 2:2 (1:1)

    Барнсли – Миллуол – 0:2 (0:1)

    Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форрест – 0:0

    Сандерленд – Престон – 0:2 (0:0)

    Бирмингем – Халл Сити – 3:0 (1:0)

    Брентфорд – Мидлсбро – 1:1 (1:1)

    Бристоль – Ипсвич Таун – 1:0 (0:0)

    Вулверхэмптон – Бертон Альбион – 3:1 (2:1)

    Лидс – Шеффилд Уэнсдэй – 1:2 (0:0)

    Норвич – Рединг – 3:2 (3:1)

    Болтон – Астон Вила – 1:0 – (1:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 22:34
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