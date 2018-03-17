Сандерленд - Престон

|11 тур
|30 сентября, суббота
|17:00
|Престон
|2:2
|Сандерленд
|11 тур
|30 сентября, суббота
|17:00
|Престон
|2:2
|Сандерленд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Вулверхэмптон
|46
|30
|9
|7
|82:39
|+43
|99
|2.
|Кардифф
|46
|27
|9
|10
|69:39
|+30
|90
|3.
|Фулхэм
|46
|25
|13
|8
|79:46
|+33
|88
|4.
|Астон Вилла
|46
|24
|11
|11
|72:42
|+30
|83
|5.
|Мидлсбро
|46
|22
|10
|14
|67:45
|+22
|76
|6.
|Дерби Каунти
|46
|20
|15
|11
|70:48
|+22
|75
|7.
|Престон
|46
|19
|16
|11
|57:46
|+11
|73
|8.
|Миллуолл
|46
|19
|15
|12
|56:45
|+11
|72
|9.
|Брентфорд
|46
|18
|15
|13
|62:52
|+10
|69
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|46
|20
|9
|17
|62:55
|+7
|69
|11.
|Бристоль Сити
|46
|17
|16
|13
|67:58
|+9
|67
|12.
|Ипсвич
|46
|17
|9
|20
|57:60
|-3
|60
|13.
|Лидс
|46
|17
|9
|20
|59:64
|-5
|60
|14.
|Норвич Сити
|46
|15
|15
|16
|49:60
|-11
|60
|15.
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|14
|15
|17
|59:60
|-1
|57
|16.
|КПР
|46
|15
|11
|20
|58:70
|-12
|56
|17.
|Ноттингем Форест
|46
|15
|8
|23
|51:65
|-14
|53
|18.
|Халл Сити
|46
|11
|16
|19
|70:70
|0
|49
|19.
|Бирмингем
|46
|13
|7
|26
|38:68
|-30
|46
|20.
|Рединг
|46
|10
|14
|22
|48:70
|-22
|44
|21.
|Болтон
|46
|10
|13
|23
|39:74
|-35
|43
|22.
|Барнсли
|46
|9
|14
|23
|48:72
|-24
|41
|23.
|Бертон Альбион
|46
|10
|11
|25
|38:81
|-43
|41
|24.
|Сандерленд
|46
|7
|16
|23
|52:80
|-28
|37