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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Престон
Сандерленд - Престон: обзор матча 17 марта 2018
Сандерленд
17.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 2
Завершен
Престон
50'
Ш. Магуайр
63'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Престон
63'
ГОЛ! 0:2!
К. Робинсон
Пас отдал
Т. Баркуйзен
Вторая желтая
Д. Кларк-Салтер
60'
50'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Магуайр
Пас отдал
П. Галлахер
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Сандерленд
1
Макс Стриек
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4-5-1
1
Камп
16
Овьедо
5
Коне
16
О'Ши
2
Мэтьюз
6
Каттермол
14
Эджария
10
Хонимэн
29
Асоро
6
Кларк-Салтер
9
Майя
3-4-2
12
Максвелл
23
Хантингтон
14
Фишер
6
Дэвис
4
Пирсон
29
Баркуйзен
12
Галлахер
8
Брауне
24
Магуайр
47
Робинсон
Остались в запасе
Сандерленд
Престон
25
Казенга Луалуа
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Макс Стриек
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
35
Мэттью Хадсон
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Макс Стриек
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Сандерленд - Престон
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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