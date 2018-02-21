Чемпионшип. «Астон Вилла» не справилась с «Престоном», «Брентфорд» разгромил «Бирмингем» и другие результаты

Состоялись матчи 34 тура английского Чемпионшипа. Один из лидеров турнира «Астон Вилла» не смогла дома справиться с «Престоном», идущим девятым. Команды обменялись голами, и бирмингемцы упустили шанс подняться в зону прямого выхода в АПЛ.

Лондонский «Брентфорд» на родном поле разгромил «Бирмингем», несколько лет назад выступавший в АПЛ.

Чемпионшип. 33-й тур

Астон Вилла – Престон – 1:1 (0:1)

Барнсли – Бертон – 1:2 (0:2)

Брентфорд – Бирмингем – 5:0 (2:0)

Мидлсбро – Халл Сити – 3:1 (2:1)

Миллуол – Шеффилд Уэнсдэй – 2:1 (0:1)

Ноттингем Форрест – Рединг – 1:1 (0:1)

Шеффилд Юнайтед – КПР – 2:1 (1:0)

Болтон – Сандерленд – 1:0 (1:0)

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