Чемпионшип. «Астон Вилла» не справилась с «Престоном», «Брентфорд» разгромил «Бирмингем» и другие результаты

Состоялись матчи 34 тура английского Чемпионшипа. Один из лидеров турнира «Астон Вилла» не смогла дома справиться с «Престоном», идущим девятым. Команды обменялись голами, и бирмингемцы упустили шанс подняться в зону прямого выхода в АПЛ.
Лондонский «Брентфорд» на родном поле разгромил «Бирмингем», несколько лет назад выступавший в АПЛ.
Чемпионшип. 33-й тур
Астон Вилла – Престон – 1:1 (0:1)
Брентфорд – Бирмингем – 5:0 (2:0)
Мидлсбро – Халл Сити – 3:1 (2:1)
Миллуол – Шеффилд Уэнсдэй – 2:1 (0:1)
Ноттингем Форрест – Рединг – 1:1 (0:1)
Шеффилд Юнайтед – КПР – 2:1 (1:0)
Болтон – Сандерленд – 1:0 (1:0)
Источник: Бомбардир.ру