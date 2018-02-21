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    Чемпионшип. «Астон Вилла» не справилась с «Престоном», «Брентфорд» разгромил «Бирмингем» и другие результаты

    Состоялись матчи 34 тура английского Чемпионшипа. Один из лидеров турнира «Астон Вилла» не смогла дома справиться с «Престоном», идущим девятым. Команды обменялись голами, и бирмингемцы упустили шанс подняться в зону прямого выхода в АПЛ.

    Лондонский «Брентфорд» на родном поле разгромил «Бирмингем», несколько лет назад выступавший в АПЛ.

    Чемпионшип. 33-й тур

    Астон Вилла – Престон – 1:1 (0:1)

    Барнсли – Бертон – 1:2 (0:2)

    Брентфорд – Бирмингем – 5:0 (2:0)

    Мидлсбро – Халл Сити – 3:1 (2:1)

    Миллуол – Шеффилд Уэнсдэй – 2:1 (0:1)

    Ноттингем Форрест – Рединг – 1:1 (0:1)

    Шеффилд Юнайтед – КПР – 2:1 (1:0)

    Болтон – Сандерленд – 1:0 (1:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2018 00:54
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