Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    «Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»

    «Уфа» прокомментировала гол полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в ворота «Бертона» (9:0) в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

    Украинец поразил дальний угол ворот соперника ударом из-за штрафной площади, перебросив голкипера.

    «Наша школа! Саша в порядке!» – написала пресс-служба башкирского клуба в твиттере.

    • 22-летний футболист перешел в «Сити» из «Уфы» летом 2016 года.
    • В текущем сезоне хавбек выходил на поле в 11-ти матчах английской команды, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
    • Мяч «Бертону» стал первым для Зинченко за «Манчестер Сити».

    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru