«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»

«Уфа» прокомментировала гол полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в ворота «Бертона» (9:0) в первом полуфинальном матче Кубка лиги.
Украинец поразил дальний угол ворот соперника ударом из-за штрафной площади, перебросив голкипера.
«Наша школа! Саша в порядке!» – написала пресс-служба башкирского клуба в твиттере.
- 22-летний футболист перешел в «Сити» из «Уфы» летом 2016 года.
- В текущем сезоне хавбек выходил на поле в 11-ти матчах английской команды, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
- Мяч «Бертону» стал первым для Зинченко за «Манчестер Сити».
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— ФК УФА (@UfaFc) 9 января 2019 г.