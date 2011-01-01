Кубок Лиги. «Манчестер Сити» забил 9 голов «Бертону»

Встреча «Манчестер Сити» – «Бертон Альбион» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка лиги закончилась со счетом 9:0.

У Габриэля Жезуса покер, Кевин Де Брюйне, Александр Зинченко, Филип Фоден, Кайл Уокер и Рияд Марез забили по голу.

Команда Хосепа Гвардиолы – первая в английском футболе за 51 год, забившая как минимум по 7 голов в двух матчах подряд. В прошлой встрече «горожане» обыграли «Ротерхем» (7:0, 1/32 финала Кубка Лиги).

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. Первый матч

Манчестер Сити – Бертон Альбион – 9:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 5; 2:0 – Жезус, 30; 3:0 – Жезус, 34; 4:0 – Зинченко, 37; 5:0 – Жезус, 57; 6:0 – Фоден, 62; 7:0 – Жезус, 65; 8:0 – Уокер, 89; 9:0 – Марез, 83.

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