Гвардиола – после 9:0: «Почему мы забивали еще и еще? Иначе это было бы неуважение»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча с «Бертоном» (9:0) в Кубке английской Лиги.

«Почему мы не остановились и забивали еще и еще?

Если команда нарочно не идет вперед, это неуважение к сопернику и турниру», – цитирует испанца журналист Goal Сэм Ли.

После третьего гола Габриэля Жезуса «горожане» стали первой за 51 год командой Англии, забившей 7+ мячей в двух играх подряд.

Результат встречи с командой Чемпионшипа – самый разгромный за 11 лет тренерской карьеры Гвардиолы.