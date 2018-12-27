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    Гвардиола – после 9:0: «Почему мы забивали еще и еще? Иначе это было бы неуважение»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча с «Бертоном» (9:0) в Кубке английской Лиги.

    «Почему мы не остановились и забивали еще и еще?

    Если команда нарочно не идет вперед, это неуважение к сопернику и турниру», – цитирует испанца журналист Goal Сэм Ли.

    После третьего гола Габриэля Жезуса «горожане» стали первой за 51 год командой Англии, забившей 7+ мячей в двух играх подряд.

    Результат встречи с командой Чемпионшипа – самый разгромный за 11 лет тренерской карьеры Гвардиолы.

    Источник: Твиттер журналиста Goal Сэма Ли

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