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    Чемпионшип. «Астон Вилла» проиграла «Фулхэму» и опустилась на третью строчку; «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Престоном» и другие результаты

    В матче 32-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» проиграла «Фулхэму» со счетом 0:2.

    Бирмингемский клуб с 59-ю очками опустился на третью строчку, пропустив вперед «Кардифф», набравший 61 очко. «Фулхэм» с 55-ю очками идет пятым.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 32-й тур

    Бирмингем – Миллуол – 0:1 (0:0)

    Кардифф – Мидлсбро – 1:0 (1:0)

    КПР – Болтон – 2:0 (0:0)

    Престон – Вулверхэмптон – 1:1 (0:0)

    Бертон Альбион – Ноттингем Форест – 0:0 (0:0)

    Сандерленд – Брентфорд – 0:2 (0:2)

    Фулхэм – Астон Вилла – 2:0 (0:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2018 19:58
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