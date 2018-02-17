Чемпионшип. «Астон Вилла» проиграла «Фулхэму» и опустилась на третью строчку; «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Престоном» и другие результаты

В матче 32-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» проиграла «Фулхэму» со счетом 0:2.

Бирмингемский клуб с 59-ю очками опустился на третью строчку, пропустив вперед «Кардифф», набравший 61 очко. «Фулхэм» с 55-ю очками идет пятым.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 32-й тур

Бирмингем – Миллуол – 0:1 (0:0)

Кардифф – Мидлсбро – 1:0 (1:0)

КПР – Болтон – 2:0 (0:0)

Престон – Вулверхэмптон – 1:1 (0:0)

Бертон Альбион – Ноттингем Форест – 0:0 (0:0)

Сандерленд – Брентфорд – 0:2 (0:2)

Фулхэм – Астон Вилла – 2:0 (0:0)

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