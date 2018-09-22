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    Матч «Барнсли» – «Бертон» отменен. Мужчине потребовалась экстренная помощь, на поле приземлился вертолет медицинской службы

    Матч 15-го тура английской Лиги 1 между «Барнсли» и «Бертон Альбион» отменен.

    Одному из людей, находившихся на стадионе, потребовалась медицинская помощь. Известно, что это был мужчина, о подробностях проишествия пока не сообщается.

    На поле стадиона «Оуквелл» приземлился вертолет скорой помощи, матч был отменен.

    Клубы с официальными заявлениями на своих сайтах и поддержали решение отменить игру в этой ситуации.

    Источник: Twitter

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    22.09.2018 21:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 сентября 2018, 21:07

      Почему то вспомнилась поговорка, семеро одного не ждут...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > кузнецов артем 22 сентября 2018, 22:02

      Речь идет о жизни человека. А если тебя ждать не будут?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > kykyi 22 сентября 2018, 23:23

      А что после того как вертолет улетел, без этого единственного зрителя нельзя было начать игру?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > кузнецов артем 22 сентября 2018, 23:30

      Если бы можно было начать, наверное бы начали.

      2
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