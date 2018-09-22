Матч «Барнсли» – «Бертон» отменен. Мужчине потребовалась экстренная помощь, на поле приземлился вертолет медицинской службы

Почему то вспомнилась поговорка, семеро одного не ждут...
Матч 15-го тура английской Лиги 1 между «Барнсли» и «Бертон Альбион» отменен.
Одному из людей, находившихся на стадионе, потребовалась медицинская помощь. Известно, что это был мужчина, о подробностях проишествия пока не сообщается.
На поле стадиона «Оуквелл» приземлился вертолет скорой помощи, матч был отменен.
Клубы с официальными заявлениями на своих сайтах и поддержали решение отменить игру в этой ситуации.
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— John Taylor (@john00taylor) 22 сентября 2018 г.